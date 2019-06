Tras el final de Chismoses, la modelo estará al frente de un nuevo ciclo en las tardes de Net tv Crédito: Instagram

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 09:36

Este martes llega a su fin Chismoses, el ciclo de espectáculos de Net Tv que tiene a Luciana Salazar como conductora. Sin embargo, la modelo tendrá continuidad en la pantalla del canal de Kuarzo porque, desde este miércoles, estará al frente -junto a Diego Ramos - de TPT ( Tarde Pero Temprano), un magazine que irá de lunes a viernes, de 16 a 18.

Según pudo saber LA NACION, la razón principal de este cambio en la grilla, más allá que la competencia a esa hora de la tarde se agudiza, tiene que ver con que la señal quiere seguir un estilo de programación en el que los temas sean más lineales, con la actualidad como eje. Así, TPT tendría una coherencia con los otros ciclos de las tardes: Como todo, con Mariano Peluffo, y Las Rubias, con Marcela Tinayre.

El infomagazine en cuestión tendrá todos los condimentos que tienen los programas de ese estilo en las tardes de la televisión abierta, con segmentos dedicados a espectáculos, actualidad, moda e invitados en piso.

La dupla estará acompañada por un panel integrado por Laura Ubfal, Catalina Dlugi, Anamá Ferreyra (que se reconcilió con Salazar tras un mal momento que pasó la exmodelo en Chismoses, hace algunos meses) y periodistas de actualidad.

"La verdad que fue increíble, me llevo unos compañeros divinos", dijo Salazar sobre el fin de Chismoses, el ciclo que la vio debutar como conductora en octubre pasado. "Con algunos voy a seguir trabajando, como con Laura y Catalina, pero todos ellos son gente muy linda. Fue un grupo muy amoroso, aprendí mucho de todos, sobre todo de Tartu, que tiene mucha experiencia en esto y además es súper generoso. Nos entendimos muy bien".

Sobre el nuevo desafío de estar al frente de un magazine, la modelo aseguró: "Lo que me gusta es que tal vez tocamos más actualidad. A mí me gusta más la actualidad, tanto chimento no es lo mío, no es lo que consumo yo. Para mí, en ese sentido va a ser un poquito más divertido y más dinámico. También estoy agradecida con la gente de Kuarzo, que vuelve a confiar en mí".

"De Diego, todo el mundo me habla muy bien de él, lo conozco muy poquito, creo que compartimos un programa juntos con Guido [Kaczka]", señaló sobre su partenaire. "Las veces que nos cruzamos en Kuarzo nos saludamos. No lo conozco tanto, pero los productores me dijeron que cuando hizo un reemplazo en Las Rubias funcionó muy bien, y le gusta la dupla que podemos llegar a hacer. Va a ser todo un desafío, seguramente nos vamos a llevar muy bien".

Diego Ramos acompañará a Salazar en esta nueva apuesta Crédito: Instagram

Este será el debut oficial de Ramos como conductor, luego de que rechazara el ofrecimiento de ser panelista del nuevo Intratables, con Fabián Doman.

"A Intratables no pude sumarme porque justo se unió con los ensayos de la obra SEX [el nuevo espectáculo de José María Muscari que lo tendrá como protagonista] y era imposible que estuviera", le explicó el actor a LA NACION.

Sobre el desafío de conducir un magazine diario, Ramos se mostró muy entusiasmado: "El desafío más grande creo que es manejar un programa que tenga de todo, lograr que no decaiga el ritmo y el interés del espectador, donde lo que se cuente sea interesante para la gente que lo ve, que entretenga e informe".

Esta dupla también se verá, en unos días, sobre la pista del "Súper Bailando", ya que para la Salsa de Tres Ramos será el famoso que bailará con Salazar y Gonzalo Gerber.