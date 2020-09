La conductora habló en PH: Podemos Hablar de los pensamientos que tuvo mientras se encontraba aislada con Covid-19 Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2020 • 09:59

Claudia Fontán estuvo como invitada al ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, y se explayó sobre cómo atravesó el coronavirus, y los pensamientos que no cesaban durante esos días de aislamiento.

Con lágrimas en los ojos, la Gunda contó que está viviendo una etapa de mucha sensibilidad. "Estuve sensible todos esos 20 días que estuve en casa con el Covid. Todo me hace llorar", expresó, muy conmovida. "Cuando ves el positivo, es como un demonio muy temido, el infierno tan temido de saber que te enfermaste", añadió.

La conductora, quien se hizo el hisopado luego de tomarse la fiebre y notar que su temperatura era alta, se comunicó con sus compañeros de La 100, quienes también habían presentado síntomas, como Guido Kaczka, Catherine Fulop y Santiago del Moro, quienes eventualmente dieron positivo de Covid-19. "Casi todos los integrantes de los dos equipos de la radio[No está todo dicho y El club del Moro] tuvimos coronavirus. Por suerte todos estamos bien, gracias a Dios, solo tuvimos síntomas leves", añadió, para luego compartir una reflexión muy personal que surgió en esos días de soledad.

"Cuando estás en una situación extrema pensás: '¿Cuándo va a ser el día en el que ya no pueda respirar y me tengan que internar?'", manifestó. "También pensaba mucho en mi hija porque vivo sola con ella, que tiene 15 años, y decía: '¿Qué hago si me tengo que ir?'", expresó. Asimismo, la conductora relató que, mientras cursaba la enfermedad, se armó lo que ella denomina "una cadena solidaria", que incluía a sus amigas y otros seres queridos. "Me sentí tan contenida y bendecida por el amor de la gente, por mis amigas, casi que no puedo ni hablar", añadió, con la voz quebrada.

"Ahí empecé a sanar, a estar bien y a confiar en que todo iba a pasar. La veía a mi hija Antonia y decía: 'Esta chica va a saber qué hacer en la casa si yo me llego a enfermar más'. Uno tiene la sensación de que los hijos son siempre bebés, pero uno necesita que los hijos nos necesiten", añadió, y concluyó su relato asegurando que el coronavirus te sumerge en un estado "de vulnerabilidad".

Recordemos que Fontán, al dar positivo, se aisló en su casa, poco después del debut televisivo en el programa Mujeres de eltrece, del cual finalmente dio un paso al costado por no sentirse cómoda con el cambio de formato que los productores del ciclo decidieron hacer, uno más vinculado al reality de canto para sumar participantes al Cantando 2020.

Conforme a los criterios de Más información