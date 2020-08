Coronavirus: Catherine Fulop y su familia dieron positivo al hisopado

Mientras que Oriana ya había tenido Covid-19, Catherine confirmó que ahora tanto ella como Ova y Tiziana dieron positivo al hisopado

Dolores Moreno Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 12:03

Catherine Fulop contó a través de un mensaje grabado en su cuenta de Instagram que tanto ella como su marido, Osvaldo Sabatini, y su hija Tiziana dieron positivo al hisopado de coronavirus. "Estamos todos bien, gracias a Dios. Con los síntomas normales, algo de fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, sensaciones raras en la boca. Agradezco a todos los que se han preocupado", expresó.

Además la panelista de El club del moro, radio Mitre, contó cómo fueron las cosas. "Este videito lo hago rapidito para comunicarles que a finales de la semana pasada empecé a tener unos síntomas que no pensé que podía ser el Covid porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Así que el viernes después de la radio, lo que me llamó la atención fue que me dio fiebre a la tarde y dije: ´Wow, qué es esto, por qué me duele el cuerpo y tengo dolor de cabeza´. Así que me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que mi familia, Ova y Titi. Estamos todos contagiados de Covid", reveló en una serie de historias de Instagram.

Catherine Fulop reveló que tiene coronavirus 01:31

Video

Además de agradecer la preocupación a quienes preguntaban por su ausencia en las redes, contó que al principio fue duro y que ahora está mejor. "Los primeros días son realmente fuertes porque te duele mucho el cuerpo y estás muy cansado. Así que espero ir mejorando, ya no tuve fiebre. Mi familia recién lo está transitando. Así que a rezar mucho, que estemos todos bien y que pase esto pronto", sumó quien meses atrás había tenido que transitar el miedo al coronavirus, luego de que su hija Oriana, quien vive en Italia junto a su novio, Paulo Dybala, diera positivo. Por último recomendó a sus seguidores que se cuiden.

Más casos en La 100

Luego de que trascendiera la noticia de que Fulop estaba contagiada, se conocieron nuevos casos dentro de la emisora: Claudia Fontán y Guillermo Poggi, ambos del programa No Está Todo Dicho, conducido por Guido Kaczka, también tienen Covid-19.

Ante este panorama, tanto Santiago del Moro, conductor del ciclo del que es parte Fulop, que va de 6 a 10, como su colega en las mañanas de La 100, Guido Kaczka, están aislados hasta conocer los resultados de sus hisopados. Ninguno de los dos tiene síntomas y mientras que el ciclo que conduce Guido, en eltrece, Bienvenidos a bordo, tiene programas grabados para continuar al aire; el certamen de Telefe, Masterchef Celebrity, a cargo de Del Moro, aún no había empezado a grabarse.

Las Mujeres de eltrece a hisoparse

En paralelo, al dar positivo Fontán, una de las integrantes de Mujeres de eltrece, el magazine que estrenó la semana pasada, tienen que realizarse el test todas sus compañeras de pantalla, Teté Coustarot, Soledad Silveyra y Jimena Grandinetti, y mantenerse aisladas hasta conocer el resultado. Por lo tanto, quien estará al frente estos días será Roxy Vázquez, quien no había estado la semana pasada al aire porque había dado positivo previamente al hisopado de coronavirus y se encontraba haciendo la cuarentena en su casa.

Vázquez se había reincorporado el pasado viernes desde su casa al ciclo de eltrece y, como ya se había recuperado y había recibido el alta, había anunciado que este lunes estaría en el piso. "Es una gran noticia para mí, para toda mi familia, para toda la gente que me quiere. La verdad es que tuve días más difíciles, después los síntomas fueron mejorando, pero bueno, acá estoy. Este es el último día, era diez días de aislamiento por protocolo, pero bueno los médicos decidieron agregar unos días más, por prevención, teniendo en cuenta mi trabajo y que no usamos barbijo [al aire]", contaba el viernes.

Para que Vázquez no esté sola hoy al aire, la acompañarán Florencia De la V, Luli Fernández y Sandra Borghi.

Con la colaboración de Pablo Montagna.