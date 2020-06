Jésica Cirio habló de la salud de Martín Insaurralde - Fuente: Telefe 01:21

14 de junio de 2020

"Hoy el programa arranca diferente, sin su coconductora", dijo Gerardo Rozín al abrir una nueva edición del ciclo de Telefe, La peña de morfi, al aludir a la ausencia de Jésica Cirio .

Luego de que el test de Covid-19 realizado al intendente del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, diera positivo , inmediatamente se le realizó un hisopado a la modelo y conductora, quien dio negativo, y quien contó que tanto ella como su hija Chloe se encuentran en perfecto estado .

"Las balas pican cerca; de hecho ayer tuve una reunión por Zoom con médicos", dijo Rozín, a quien se lo notó muy preocupado mientras se dirigía a su audiencia. "Si no hubiese protocolo, no me sacaban de mi casa (...) todos acá saben que soy muy hipocondríaco", añadió, y se emocionó cuando comenzó a leer los mensajes de Twitter que le estaban dejando los seguidores del programa.

"'Todo va a estar bien', leo que me ponen ahí y me emociona", aseguró, con lágrimas en los ojos. "Me emociona leer eso porque es la cosecha de lo que hacemos desde hace tanto tiempo acá brindando canciones, recetas, para que pasen el domingo en familia", expresó, y luego habló de su Rosario natal.

"Allí se vive distinto, hay reuniones, y yo extraño mucho ir a esos encuentros, pero voy a usar este espacio, porque siento que es bueno estar al aire para sacarle dudas a la gente", agregó como preludio a una charla con el Dr. Jorge Tartaglione.

El estado de Martín Insaurralde

Minutos más tarde, Rozín habló con Cirio sobre cómo se encuentra su marido. "Es paciente de riesgo porque es asmático crónico y tiene insuficiencia renal, pero está bien, triste, muy asustado, pero con mucha fuerza, con la contención de todos nosotros y de los médicos. Él siguió trabajando igual porque también es su deber, aunque yo me preguntaba por qué lo hacía, y ahora me pregunto por qué le tocó a él y no a mí", dijo la modelo. "Todas las noches tuvo fiebre, le baja durante el día, y le duele el cuerpo", amplió.