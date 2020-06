Coronavirus: el mensaje de Jesica Cirio, tras el positivo de Martín Insaurralde

Luego de que se conociera el resultado positivo de la prueba de Covid-19 realizada a Martín Insaurralde, Jésica Cirio envió un mensaje a los televidentes

Luego de conocerse el resultado del hisopado de Covid-19 que se le realizó al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , su mujer, Jésica Cirio quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y a los televidentes de La Peña de Morfi , el programa del que es conductora junto a Gerardo Rozín. Lo hizo a través de un video que fue emitido en Telefe Noticias . Horas después, trascendió que la prueba realizada a la modelo dio negativo .

"Primero, quiero agradecerles a todos por la preocupación y después, contarles que nosotros en la familia estamos todos bien. Martín está siendo atendido por los médicos y tenemos mucha fe en que todo va a salir bien y vamos a salir adelante", comenzó diciendo la conductora, sonriente y mirando a cámara.

Luego, continuó: "Yo me siento bien. Estoy muy bien. Chloe está bien y estamos siguiendo el protocolo correspondiente y esperando. Desde ya les quiero agradecer a todo el equipo de Telefe porque sé que se preocuparon y estuvieron conteniéndome todos. Y también a la infinidad de gente que me mandó mensajes que no llegué a contestar porque fue un día bastante agitado. Les mando un besote enorme y gracias. Va a salir todo bien; tengo mucha, mucha fe".

Horas después de que se emitiera el mensaje, desde la pantalla de América, en el programa Intratables , informaron que el hisopado realizado a Cirio dio negativo, hecho que fue confirmado por LA NACION . De todos modos, por precaución, Cirio no estará este domingo en el ciclo de de Telefe.

"Como es de público conocimiento, el marido de Jésica Cirio contrajo Covid-19, por lo que hemos activado de inmediato el protocolo de seguridad y prevención . (...) Ella se siente bien, no presenta síntomas y está tranquila, pero ha sido aislada temporalmente hasta cumplir el plazo de catorce días según el protocolo establecido", reza el comunicado enviado por el canal .

Insaurralde, en tanto, "continuará internado en observación ", al menos hasta esta tarde, en el hospital de Lavallol. Desde el entorno cercano al intendente informaron que "pasó una buena noche", aunque "tuvo un pico de fiebre durante la madrugada que fue remitido con medicación".