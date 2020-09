Coronavirus: el periodista Toti Pasman dio positivo y se activó el protocolo en Almorzando con Mirtha Legrand Crédito: Instagram

Toti Pasman se sumó a la ola de contagios en el mundo del espectáculo. En el día de ayer, el periodista deportivo dio positivo en el hisopado de Covid-19 y, aunque se encuentra en muy buen estado de salud, su preocupación se debe a que el domingo al mediodía estuvo como invitado en la mesa de Juanita Viale.

"Me avisaron ayer cerca de las 22.30. Con Juli, mi mujer, tomamos la decisión de hisoparnos el lunes porque ella había estado con su tía, que el viernes dio positivo. Para nuestra sorpresa, ella dio negativo y yo positivo así que se ve que me lo contagié en otro lado", explicó Pasman esta mañana en Informados de todo.

En cuanto a cómo se siente, el periodista aseguró que no tuvo muchos síntomas: "Nunca tuve fiebre. Ayer me sentí un poco cansado pero hoy me levanté mucho mejor. Yo estoy entrenando todos los días en cuarentena y ayer no tenía ganas. Me tomé la temperatura dos veces pero no tenía fiebre, tos apenitas y ayer a la noche no dormí muy bien, se me tapó un poco la nariz. Hoy me levanté con la voz un poco ronca. Pero gracias a Dios me siento muy bien, aunque no hay que subestimar el virus".

Lo que pasa en la mayoría de los casos cuando uno se entera que tiene coronavirus, es comenzar a pensar donde estuvo en los días previos y con quién. Con respecto a Pasman, el periodista deportivo participó el domingo del programa Almorzando con Mirtha Legrand junto a Sol Pérez, Manuel Wirtz y Gabriel Oliveri. "Acabo de hablar con la producción. Les conté la noticia y les pedí disculpas. Hasta ayer al mediodía estaba 10 puntos", reveló al tiempo que aseguró que ahora se encuentra aislado por 10 días.

Con respecto a su trabajo en radio La Red, el periodista advirtió: "En la radio entiendo que no contagié a nadie porque los médicos toman como riesgo 48 horas antes de los síntomas, y yo estuve por última vez el jueves. Después lo hago desde casa el programa así que en ese aspecto estoy tranquilo", concluyó.

Se activó el protocolo en Almorzando...

A partir del resultado positivo de Pasman, StoryLab -la productora comandada por Nacho Viale, encargada de los ciclos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand- activó el protocolo y envió a hisopar a las 10 personas que estuvieron en el estudio, trabajando el domingo al mediodía.

Camarógrafos, la asistente de piso, Juana Viale y los otros tres invitados (Wirtz, Olivieri y Pérez) se someterán a la prueba este miércoles para determinar si fueron contagiados o no, y deberán permanecer aislados hasta obtener el resultado.