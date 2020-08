La preocupación de Mariana Lestelle, aislada y con síntomas de Covid-19

Este jueves, Mariana Lestelle confirmo que está con síntomas de coronavirus. Si bien el primer hisopado le dio negativo, la profesional de la salud decidió aislarse en su casa hasta confirmar su diagnóstico.

"Esto que me paso a mí le está pasando a muchos profesionales de la salud. Hay un 7.1 por ciento de personal de salud contagiada. Este porcentaje equivale a 16.500 personas. Por cada miembro que se enferma queda aislado el equipo", comentó la médica en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

Tras advertir que ya se siente mucho mejor, Lestelle relató con lujo de detalles lo que le ocurrió esta semana: "Yo lo primero que tengo que confirmar es el diagnóstico. En personal de salud, en épocas de pandemia, cualquier síntoma respiratorio o dolor de garganta es sospechoso", indicó mientras enumeraba los síntomas que padece: "Yo empecé con cefalea, a mí es muy difícil que me duela la cabeza, y dolor de garganta pero no como de una angina común sino como unos pinchazos. También, tengo un dolor como si me estuvieran apretando el esternón y un poco de tos seca".

"Por eso la primera conducta que uno tiene que tener al sentir síntomas es aislarse. A mí el hisopado me dio negativo. Yo empecé a sentirme mal el lunes al mediodía. Esta semana estamos rotando los equipos en el hospital para trabajar para no contagiarnos todos a la vez en caso de que alguno de positivo", agregó.

Con respecto a su rutina diaria, Lestelle contó que vive con su hija Delfina, que está en segundo año de medicina. "En casa siempre cumplimos con las normas. Yo me dediqué a trabajar y la cosa extra que hacía era ir al supermercado. Tenemos lugares de la casa donde cada una puede estar con su baño, siempre hemos mantenido la distancia social", aclaró antes de referirse a las cifras diarias sobre las víctimas que se está cobrando la pandemia.