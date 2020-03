Coronavirus: Sergio Jalfin, el meteorólogo de A24, aislado y con síntomas

Sergio Jalfin, el meteorólogo de A24, aislado y con síntomas de coronavirus Crédito: Instagram

El meteorológo Sergio Jalfin trabaja todas las mañanas en Buenos días America , con Antonio Laje, y en distintos programas de la señal A24, dando el pronóstico del tiempo. Este viernes, tras manifestar síntomas compatibles con el coronavirus , fue internado en sanatorio de Palermo y, pese a que en un primer momento se había descartado que estuviera infectado , el sábado los médicos decidieron mantenerlo aislado y esperar los resultados del hisopado.

"El jueves pasado comencé con un cuadro febril a la tarde que se intensifico a la noche. Tenía más de 39 grados de fiebre con lo cual el viernes a primera hora de la mañana hice la consulta médica correspondiente", comenzó a relatar el pronosticador en Nosotros a la mañana a través de un audio de Whatsapp.

Internado desde el viernes, Jalfin contó cómo fue el accionar médico ni bien ingresó al sanatorio. "Vino el médico a casa, me diagnosticó síndrome febril. Aparte tenía otros síntomas como dolor de cabeza, de garganta y muscular entonces me derivó a la guardia. Me vino a buscar la ambulancia y me hicieron los estudios: el hisopado, una tomografía y análisis de laboratorio. Salió todo bien, pero del hisopado no tengo aún los resultados", indicó.

"El viernes a la tardecita el primer informe era que no era caso sospechoso porque no había viajado al exterior ni había tenido contacto estrecho con algún persona con síntomas. Sin embargo, el sábado a la mañana los médicos opinaron lo contrario, entonces no me dejaron ir y me dijeron que tenía síntomas compatibles con el coronavirus, que también son compatibles con otros cuadros como angina, gripe o faringitis", indicó el meteorólogo que permanece aislado y se encuentra a la espera de los resultados.

El jueves por la tarde fue ingresada en un sanatorio de Ramos Mejía la cronista y conductora de C5N, de Paula Avellaneda, también con un cuadro febril, dolor de cabeza y otro síntomas propios del coronavirus. Sin embargo, horas mas tarde se confirmó que en realidad padece de una neumonía.