Coronavirus: preocupación en C5N por un posible caso

La periodista de C5N Paula Avellaneda aguarda los resultados de una prueba para saber si contrajo coronavirus Crédito: Instagram

Pablo Montagna 27 de marzo de 2020

La pandemia de coronavirus es un tema excluyente desde hace varios días, y por eso periodistas, productores y demás trabajadores de medios de comunicación poseen permisos especiales para poder movilizarse y mantener así informada a la ciudadanía. Sin embargo, nadie está exceptuado frente a la posibilidad de contraer el COVID-19 , y en tal sentido surgieron dos casos que mantuvieron en vilo a reconocidas señales de noticias.

Paula Avellaneda , cronista y conductora de C5N, fue internada ayer por la tarde en una clínica de Ramos Mejia. Según pudo saber LA NACION , la periodista presentaba un cuadro de mucha fiebre y por eso se decidió su aislamiento, además de someterla al test de rigor para saber si efectivamente contrajo coronavirus. Al parecer, las posibilidades de que así sea son altas, ya que en los últimos días hizo notas con personas que llegaron de Italia y España en Ezeiza.

"Estoy acá aislada, esperando el resultado, porque por ahora el que tengo hecho es el de influenza. Me tienen que dar ese resultado, y en base a eso me harán el otro. Tengo para unos días... Igual estoy con antibióticos y mejoré mucho, porque cuando entré tenía 39.5 de fiebre y hoy ya estoy normalizada", contó Avellaneda.

Sergio Jalfin , meteorólogo de A24 y América, en tanto, también presentó ayer por la tarde síntomas coincidentes con los del coronavirus: fiebre y dolor de cabeza. Por eso, permanece aislado en un sanatorio de Palermo, donde se le hicieron varios estudios, entre ellos el hisopado.

Sergio Jalfin, meteorólogo de A24 y América, presentó síntomas y espera el resultado del hisopado Crédito: Instagram

"La verdad creo que es un cuadro febril normal, propio de una faringitis o anginas, pero por como están las cosas se activó el protocolo. Me dijeron que eran unas horas y ahora me dicen que hasta el domingo no me puedo ir. Tengo solo una remera más y el cargador del celular", se lamentó en diálogo con LA NACION , además de aclarar que no estuvo en contacto directo con nadie que haya viajado al exterior en las últimas semanas.

Horas más tarde, en su cuenta de Twitter, Jalfin llevó tranquilidad a sus seguidores: "Ayer por la tardé comencé con un cuadro febril, hice la consulta médica y fui evaluado en las últimas horas en el Sanatorio Trinidad de Palermo. Les cuento que NO SOY CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS, es una faringitis. Les agradezco a todos por los mensajes y la preocupación".