Cris Morena: "Renací muchas veces en mi vida"

Cris Morena habló de su nuevo proyecto juvenil en Corta por Lozano

El juevespor la tarde, Cris Morena pasó por el diván de Corta por Lozano y, tras presentar su nuevo proyecto Otro mundo , habló de su rol como abuela y de todo lo que tuvo que superar en la vida para ser feliz.

"Creo que estamos viviendo un momento muy extraño, muy particular que nunca viví en mi vida. No soy panicosa pero sí consciente y responsable por el otro", comenzó a relatar la conductora sobre la pandemia que está azotando al mundo en estos momentos. Y enseguida, advirtió que en su familia, su nieto Franco, acaba de volver de Londres (donde se encontraba estudiando) y está en cuarentena. " No lo pude ver ni abrazar. Tuvo que venirse. Esta semana tendría que estar dando exámenes pero logré convencerlo ".

Tras asegurar que se lleva bien con la soledad, la productora confesó que ahora que está en cuarentena tuvo que aprender un montón de cosas. " Con toda esta situación la señora que me ayuda en casa se va a ir, así que estoy aprendiendo a usar el lavarropas por ejemplo. Vengo bastante bien. También, a hacer teleconferencias porque estoy en un momento muy fuerte de trabajo", señaló.

Enfocada en su nuevo proyecto artístico Otro mundo , Cris contó con lujo de detalles como será su nueva apuesta: "Este 'otro mundo' fue creado hace cuatro años. Es increíble como en este momento en que el mundo está colapsando aparece este nuevo mundo, más didáctico, distinto, con nuevos aprendizajes. Un mundo que tiene que ver con mirarte hacia adentro, a vos mismo".

En cuanto a quienes podrán integrar ese "nuevo mundo", la actriz de Mesa de noticias aclaró: "Hay una admisión en mayo y otra en noviembre. No sabes la cantidad de videos que ya mandaron para aplicar. Es de 8 a 18 años y van a poder elegir entre cuatro ramas: artes escénicas, artes audiovisuales, aventura musical y arte digital".

"La inversión la estoy haciendo yo. Siento que se puede, que hay un futuro increíble y que las oportunidades aparecen en los momentos más oscuros. Será una esperanza en el futuro, un gran semillero de artistas", agregó.

Casi asistente social (le faltaron dos materias para recibirse), profesora de piano, actriz, conductora y productora, esta mujer multifacética se define como una persona "muy inquieta, confiada y competitiva consigo misma". "La vida me llevó por la senda actoral de casualidad. Y después a conducir y a producir", aseguró. Y si bien triunfa en cada cosa que hace, confesó que su mejor rol es ser abuela. "Es mucho más creativo y amoroso. Soy una abuela muy presente, ellos me cuentan todo".

Al recordar el momento en que decidió alejarse de la pantalla chica, para luego volver detrás de cámara como productora aclaró: "Sentía que tenía demasiado poder y que se estaba tornando peligroso. Yo decía algo y los adolescentes lo hacían. Empecé a ser prisionera de cada cosa que decía y fue el momento de retirarme. A los pocos meses, empecé a producir Chiquititas con Romina como protagonista. Yo no era productora en un principio, solo componía las canciones. Pero el programa venía mal y Gustavo (Yankelevich) me dijo si quería producirlo. Cambiamos algunas cosas y duro siete años", relató.

"Estoy feliz con mi vida. Estoy orgullosa con los caminos que elegí y con los que no. Estoy saldando las pocas deudas que me quedan para tratar de ser lo más libre y dueña de mi vida posible. Siempre fui muy libre y pase por muchas cosas. Renací muchas veces en mi vida. Tengo mucha resiliencia. Pero no sabía que la tenia, me di cuenta a medida que me iba reponiendo de distintas cosas", concluyó Cris Morena al recordar la muerte de su hija Romina Yan.