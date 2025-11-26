A cuatro meses de la muerte de Mila Yankelevich, Cris Morena reveló cómo atraviesa la familia su pérdida

El lunes 28 de julio a las 12 del mediodía, Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, murió a causa de un accidente náutico entre un velero y una barcaza en Miami. El siniestro conmocionó al país entero y dejó un dolor inmenso en la vida de la famosa familia. A casi cuatro meses del aniversario de su muerte, la abuela paterna de la menor, Cris Morena, brindó una entrevista al programa de streaming OLGA, donde se animó a contar cómo atraviesa este momento de profundo desconsuelo.

“Es un recorrido complicadísimo porque me importa mucho mi hijo Tomás, Sofía (su esposa) y mi nieto, Inti, que viven afuera. Ellos viven en Miami. Me importa mucho el cuidado de ellos y que estén juntos, apoyándose”, comenzó la productora, sobre uno de sus grandes temores al estar tan lejos de sus seres queridos.

Mila Yan junto a su abuela paterna, Cris Morena

A su vez, remarcó que la fecha en que murió Mila tiene un profundo significado para ella que lo conecta con la muerte de su propia hija, Romina Yan. “Tuve una experiencia igual a la de mi hijo. Además, fue el mismo día: no el mismo mes, pero sí el mismo número. El ocho me persigue: el infinito son dos ochos, dos infinitos”, explicó.

Incluso, contó que la presencia de Mila, al igual que Romina, está para todos en muchos momentos del día a día. “Mila está en nuestra vida. Hablo de la presencia y la ausencia: está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa...“, indicó.

“Me pasa como con Romina: se me aparecía de una manera extraña y sentía que eso que aparecía era ella. Lo mismo les pasa a Tomás, a Sofi y a Inti: los tres con Mila. Y están muy juntos. A mí me importa muchísimo el dolor de ellos”, reveló sobre su angustia interna por lo vivido.

La nieta de Cris Morena tenía tan solo 7 años al momento de su muerte (Foto: Redes Sociales)

Cris Morena aclaró que la muerte de su nieta la tomó por sorpresa, pero más aún por ocurrir justo en un momento de plena felicidad laboral. “Esto me agarró en un momento de inmensa felicidad, pero no una felicidad berreta del tipo: ‘Ay, estoy contenta porque hice un Movistar’. No. Un momento personal y de todo mi equipo de mucha grandeza, mucha integridad, mucha alegría. Estábamos en un momento plenísimo. Eso ayudó un montón. Es una mezcla tremenda de dolor e inmensa felicidad”, analizó.

En muchos de sus proyectos audiovisuales, Cris Morena habla a través de sus personajes y escenografías sobre la existencia de otros planos y mundos. Esta es una creencia que ella no solo estudió a fondo para dar vida a sus obras, sino que cree fervientemente aún más después de las terribles tragedias personales transitadas. “Pienso que el alma no muere, que ella ya está en otros planos. Creo profundamente en los planos desde mucho antes de que esto sucediera, incluso antes de lo de Ro. He trabajado mucho con esos temas porque me importan”, argumentó.

“El drama del ser humano es querer entender todo: el porqué y el para qué. El para qué aparece muchísimos años después, cuando se te abren portales y cosas que tienen que ver con ellas. El porqué es una pregunta que no nos hacemos porque no la podemos contestar. Fue un segundo. No fue una enfermedad que pudiésemos manejar. Es tremendo”, cerró en alusión a las muertes impredecibles tanto de su nieta como de su hija.