Damián Betular sobre la polémica en Bake Off: "Tengo la tranquilidad de que las cosas se hacen bien" Crédito: Telefé

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 09:54

A pocos días de la gran final de Bake Off Argentina , el reality show gastronómico de Telefe, la polémica en torno a una de las participantes y su pasado como pastelera sigue vigente. Mientras la producción del programa se encuentra investigando la situación de la Samanta Casais , a quien señalan por vulnerar las reglas de participación por no ser amateur , Damián Betular , uno de los jurados, se refirió al tema durante una entrevista.

"Lo único que me importa es que Bake Off no se ensucie. Está bueno que se sepa que se está investigando para la tranquilidad de todos", aseguró durante una entrevista con el programa Por si las moscas , el ciclo conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad . " La verdad tiene que saberse en el lugar en donde suceden las cosas, que es el programa, y eso va a pasar este domingo ", agregó.

El pastelero afirmó que si bien todo el escándalo lo sorprendió, confía en la producción y en los que forman parte del programa. "Ninguno de los que trabaja ahí es mediático, no es un elenco, son participantes con historias como cualquiera. Yo tengo la tranquilidad de que las cosas se hacen bien, con transparencia, y duermo tranquilo sabiendo que es así".

"Esto se grabó hace un año, el tema es ese", contextualizó sobre lo que se verá este fin de semana. "Muchas veces la gente quiere respuestas, y bueno, la respuesta llegará este domingo".

Betular también habló sobre el rol del jurado a la hora de evaluar a los participantes. "No considero que sea fácil darse cuenta si una torta está hecha por un profesional o no, porque muchas veces hay algo que se llama don, que se puede tener. Creo que en esta edición el nivel fue bastante parejo", aseguró. "Yo antes no me podía meter en YouTube a aprender a hacer algo, pero ahora hay tantas herramientas que vos ponés una receta en Google y te aparecen 20 mil tutoriales para hacer lo que quieras", señaló al hablar sobre las oportunidades para aprender que tiene la gente hoy en día.

La conductora de Bake off Argentina, junto a dos miembros del jurado, Damián Butelar y Christophe Krywonis Crédito: Prensa Telefe

A comienzos de esta semana, Paula Chaves también se había referido a la polémica que hay en torno a Samanta . "Obviamente no me gusta que esté pasando todo esto, pero siempre estuve muy tranquila porque confío ciegamente, primero en Turner y en Telefe, y segundo en que el programa está hecho con transparencia" expresó la conductora del ciclo través de un mensaje que pusieron al aire en Hay que ver, el magazine de elnueve. "Entiendo que hay cosas que se pueden escapar porque obviamente la producción no es un agente secreto de investigación y cuando eligen a los participantes firman un consentimiento que es una declaración jurada en el contrato, donde se hacen cargo de las cosas que están poniendo".