El actor, en la tarde del martes, intentando apagar el fuego para que no se acerque a su complejo de cabañas

Damián De Santo vivió unas horas dramáticas el martes por la tarde, cuando a los incendios en Córdoba se le sumó como foco Villa Giardino, donde el actor reside desde hace más de una década.

Allí trabaja, en su complejo de cabañas junto a su mujer, Vanina Bilous y sus dos hijos, Joaquín y Camilo, trabajo que se vio frenado por la pandemia de coronavirus.

En unas imágenes desesperantes se lo vio a De Santo intentando apagar el fuego que avanzaba en dirección a dichas cabañas. Recordemos que a los dos focos activos en Villa Carlos Paz y Unquillo se agregó uno nuevo al oeste de la ruta nacional 38, en La Cumbre, precisamente en dirección hacia Villa Giardino, donde se debió evacuar a diez personas, y donde una vivienda cercana a las cabañas del actor quedó completamente destruida por las llamas.

"Nunca pensé que el fuego iba a avanzar tan rápido. Yo estaba tomando mate en una de las cabañitas, mirando todo a lo lejos y de pronto el viento cambió y en media hora lo teníamos en la puerta del complejo. Fue desesperante", contó De Santo en el Canal 12 de Córdoba. El material fue mostrado en el programa de América, Intrusos.

"Nos salvó uno de los aviones hidrantes", relató. "Se nos quemó un quincho grande, toda la iluminación externa y cortamos el gas natural porque si el fuego avanzaba un poquito más, podía explotar todo. Si no teníamos acopio de agua en la pileta, hubiese sido más grave. Por suerte, habíamos sacado los caballos de un terreno que tenemos cerca del río, si no hubiese sido un desastre porque no nos daba tiempo a sacarlos", expresó, y narró cómo fue la experiencia de sentirse indefenso.

"Hace 20 años que estoy en Villa Giardino y nunca vi algo así. Es la primera vez que me pasa. He visto focos de incendios tremendos, desde Cosquín hasta Villa Giardino, con lenguas de fuego dantesco. Pero nunca vivencié un incendio que era tan pequeño porque, aparentemente, arrancó cerca de la zona del aeroclub de Cuchi Corral y el viento no colaboró en detenerse. Todo lo contrario, fue tremendo", manifestó, y agradeció el esfuerzo mancomunado ante la desesperante situación.

"Esto demuestra que la gente tiene mucho amor por el prójimo y eso me fortifica un montón y me hace entender que a veces peleamos por cosas banales en este país", concluyó.

