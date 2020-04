Damián De Santo vive la cuarentena en familia, en Villa Giardino, Córdoba Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 17:13

Hace más de una década, Damián De Santo se mudó a Villa Giardino, Córdoba, donde regentea cabañas junto a su mujer, Vanina Bilous y sus dos hijos, Joaquín y Camilo. "Soy el que más labura en esta época de cuarentena por el coronavirus , porque soy el chico de mantenimiento. Esta mañana, por ejemplo, tuve que limpiar los restos de hormigueros, que acá hay que hacer seguido porque si no nos comen vivos", relata el actor en Cortá por Lozano , que Verónica Lozano conduce en Telefe.

Damián se sinceró y contó que vive un momento de mucha incertidumbre económica en este aislamiento: "Nos preocupa como a todos, porque el turismo es una de las últimas actividades que se van a reactivar. Vanina iba a viajar a Italia y a Nueva York para bailar tango y se suspendió. Yo tenía dos películas para hacer que posiblemente se hagan el año que viene. Los ahorros están y los usamos para vivir, pagar sueldos al personal, pero estamos inactivos".

Casado desde hace veinte años, Damián contó que tiene una buena convivencia familiar. "Para algunos, quizá, sea algo nuevo, pero nosotros estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos, porque vivimos en el medio de las sierras, en absoluta soledad. Joaquín estaba estudiando en Córdoba y volvió, y Camila va al colegio cerca. Tenemos un permanente contracto las 24 horas. Nos repartimos en el trabajo, claro, pero compartimos mucho. Nos llevamos bien aunque hay alguna discusión, claro. Si bien estamos todo el día juntos, cada uno hace lo que quiere y hay uno que juega tres horas a la play y el otro habla con la novia. Podemos decir que estamos juntos pero no amontonados".

Damián dice que le gusta sentarse a tomar mate y ver el atardecer y que pocas veces puede ir a la pileta cubierta: "Porque tengo que cocinar. Porque soy el que más cocina".

¿Esta pandemia va a modificar algunas cosas de tu vida?, quiso saber Verónica. "No quiero pecar de sensible pero lo fui toda la vida. Soy melancólico y siempre me planteé poder disfrutar en familia y por eso nos vinimos a Villa Giardino, para estar juntos más tiempo. Ninguna vida es perfecta, pero si hago una lista, gana por lejos vivir acá. Umbral del Sol es como nuestro tercer hijo porque amamos este lugar y la gente que viene vive esa energía. No creo que el virus me vaya a cambiar nada, excepto en la economía. Siempre soy el mismo, no cambio por tener mil pesos más en el bolsillo. Sé que mucha gente se tiene que replantear la vida, por ejemplo la que no sabe relacionarse con la familia, o la que se hizo una casa y no un hogar", si sinceró.