De Guillermina Valdes y un video hot a la fantasía íntima del marido de una de las Trillizas de Oro

Semana caliente en la televisión, tanto en el buen como en el mal sentido. Marcelo Tinelli en “La Academia” quiso hacer un chiste sobre un video hot en el que una chica le propuso una noche de sexo desenfrenado, y a Guillermina Valdes no le gustó. Ivana Nadal intentó sostener otro de sus despertares de conciencia en P.H. Podemos hablar pronunciándose en favor de la marihuana, pero Pamela David se plantó y le puso los puntos. Mientras tanto en América, las Trillizas de Oro reaparecieron en el living de Los Mammones y entre muchas anécdotas revelaron una fantasía sexual que las involucra.

El video de la discordia

El chiste de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdes no le causó gracia

El contrapunto entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes siempre le suma a “La Academia”. Los sermones de la jurado -amparados en la impunidad de la relación que los une- nacieron casi por casualidad, cuando Valdes era un reemplazo ocasional a mano, pero rindieron y se potenciaron cuando la modelo y actriz obtuvo su merecido lugar en el panel escrutador. Por lo general, los reproches suelen ser en tono de broma aunque algunas veces, como sucedió esta semana, se tornan más serios e incómodos.

El tema comenzó cuando en pleno aire de ShowMatch, Tinelli decidió contar una intimidad de la pareja: Guillermina le había mostrado el video de un podcast hot, en el que una desprejuiciada señorita le proponía a “Marce” (como lo mencionaba) que se comunicaran vía Instagram bajo promesa, expresada con lujo de detalles y ausencia de metáforas, de hacerle pasar un momento íntimo inolvidable.

La pareja comenzó jugando con el “Marce” del video, pero el conductor se entusiasmó y empezó a dar cada vez más detalles. “Vos decís que no hay que iluminar esas cosas, ¿en qué quedamos?”, le dijo Guillermina cambiando la cara y apurando el cambio de tema. Probablemente el ida y vuelta haya seguido en la intimidad porque a Tinelli algunos palos le caen de rebote, pero otros -muchos- se los busca solito.

Momento propicio para un examen de (in)conciencia

Ivana Nadal siempre dando que hablar... ¡no importa cuándo se lea esto!

Un viejo dicho asegura que “el pez por la boca muere” y es más o menos lo que le viene pasando a Ivana Nadal desde que dejó los medios y abrazó una nueva vida, de Instagram para adentro. Cada tanto, la ex Escape perfecto decide corporizarse en algún estudio de televisión para reafirmar cada una de sus creencias y pensamientos, como si hiciera falta...

Invitada a P.H. Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff no perdió la oportunidad de tirarle todos los centros posibles para que retomara sus alegatos “anti” medios masivos, “anti” vacunas, “anti” barbijo, pero eso sí, siempre “pro” polémica. Y claro, también hubo lugar para hablar de las drogas, específicamente la marihuana, de la que Nadal ostenta un tatuaje: “La banco. Así como estoy un poco en dudas de un montón de cosas que se plantean como ciertas, entiendo que es una planta que te la fumás. No me parece tan grave y de última, que cada uno haga lo que quiera”.

Y ahí sí, Pamela David que venía levantando presión no pudo más y le puso los puntos: “Estamos en un programa de televisión, dejame decirte que cuando la droga te mata no podés elegir hacer lo que quieras. Como familiar de una persona que se suicidó por las drogas, acompañé a mucha gente en centros de rehabilitación, y la gran mayoría comenzó diciendo: ‘Total, la marihuana no hace nada’. En nuestro país no tenemos educación al respecto”. Por primera vez, y por un rato, Ivana bajó dos cambios y quedó muda.

Tres Marías y un Mammón

Las Trillizas de Oro visitaron a Jey Mammon y no se privaron de tocar ningún tema

Las Trillizas de Oro habían decidido tomar distancia de las entrevistas. Pero Jey Mammon, con su amabilidad a prueba de balas, logró lo que pocos y esta semana se dio el gusto de tenerlas en Los Mammones. No habían terminado de contestar la primera pregunta cuando una vez más se volvió a reafirmar el porqué de su vigencia: simpáticas, divertidas, por momentos irreverentes, el reportaje fue un show en sí mismo. El afilado cuestionario permitió descubrir un abanico de anécdotas en torno al parecido de las tres hermanas.