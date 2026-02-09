Rating: cómo les fue a los programas de Georgina Barbarossa y Pamela David

Este lunes regresaron la mayoría de los conductores al frente de sus programas, tras un mes y medio de vacaciones. En una televisión en crisis, donde ya casi no hay rating para nadie, la vuelta de las figuras le dio a los canales la posibilidad de subir un poco sus números. El segmento de la mañana se recalentó por la competencia con actualidad, móviles en exteriores y novedades del mundo del espectáculo y figuras invitadas, la fórmula que encontraron los ciclos de esa franja en épocas de vacas flacas.

A las 8 de la mañana regresó Pamela David a Desayuno Americano, el ciclo matutino que cuenta en su equipo con Mariana Contartessi, Carlos Salerno, Luis Bremer y este año incorporó a Josefina Pouso. Como todo programa en esa franja, con un formato más de magazine, fue desde el robo del día al ranking de los 10 hombres más lindos del mundo. La nota estrella fue con Maxi López, en un mano a mano con la conductora en el que habló de su relación con el fútbol y con River, y del vínculo con su exesposa en el reality de cocina. “Cuando me separé, me di cuenta de que fallé como pareja. Hoy tener esta relación con Wanda es un premio”. El rating fue el habitual con un pico de 0,8 puntos durante la entrevista y quedó cuarto en la franja.

A las 9.30 volvió Georgina Barbarossa a su magazine de Telefe, A la Barbarossa. Luego de las vacaciones, la actriz retomó el mando de su programa, en un momento donde la competencia con Moria Casán recalentó el segmento de la mañana. Basado en temas de inseguridad y actualidad, el ciclo pasó de una pelea a la salida de un boliche en Mar del Plata a la polémica que se generó en la mesa de Mirtha Legrand por la baja de impuestos que había prometido el gobierno de Javier Milei. A la conductora la acompañaron Pía Shaw, Mariana Brey, Paulo Kablan, Carla Czudnowsky y Diego Brancatelli, en medio de rumores sobre el futuro de su panel. Si bien el arranque fue muy parejo, en competencia con Moria Casán, que contó con un mano a mano con Milett Figueroa, pasadas las diez de la mañana se impuso en la franja con un pico de 4,6, con el caso de una escuela que cerró sorpresivamente habiendo cobrado la matrícula de los alumnos en Villa Real.

Sergio Lapegüe hizo lo propio desde las 10 con su Lape Club Social Informativo. “Bienvenidos a los que se suman a la pantalla de América, vamos a sonreír porque la risa contagia y hace bien al corazón”, dijo en la apertura de la segunda temporada de su ciclo. El conductor estuvo acompañado de Mauro Szeta, Marina Calabró, Luciana Rubinska, Leo Paradizo, Paula Varela, Robertino Sánchez Flecha y la locutora Eugenia Quibel. En los móviles de exteriores estuvieron Martín Salwe y Guido Korman. Como todo magazine de la mañana, fueron del problema de 300 chicos sin escuelas, a días de empezar las clases, al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña. El ciclo comenzó con un piso de 0,6 puntos de rating y llegó a los 2 puntos con el cálculo de cuánto cuesta vestir a un niño para ir al colegio.

Por su parte, Puro show (eltrece) arrancó en 1,8 puntos de rating y llegó a los 3,1 puntos, mientras que Ariel en su salsa lideró el mediodía con un pico de 4,9 puntos, seguido por El Zorro, que tocó los 4,5 puntos.

La mañana de la televisión abierta se volvió muy competitiva, aunque durante enero los números fueron muy bajos, como los de la mayoría de los programas. En un contexto donde los temas se repiten y la pantalla chica se volvió un gran debate, de principio a fin, el desafío de los productores está en la búsqueda de nuevos temas y su tratamiento, a la hora de poder seducir a una audiencia que demuestra su desinterés cotidianamente y eso se ve reflejado en los números de rating.