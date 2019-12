Mientras leía junto a su invitada, Leticia Brédice, los mensajes del público, la conductora de Incorrectas se vio obligada a abandonar el estudio

Este martes, Incorrectas contó con una panelista de lujo: nada menos que Leticia Brédice. La actriz, que este año participó del "Súper Bailando", contó primero cómo hizo para que los comentarios del jurado y del BAR no la afectaran, y luego de sentarse en la mesa junto con el resto de las colaboradoras habituales de Moria Casán fue nuevamente requerida para que participara junto a ella de una de las secciones del programa.

Con el eje puesto en el conflicto mediático y judicial de Pampita Ardohain y la exniñera de sus hijos, el programa lanzó la consigna: "¿Se puede ser amiga de tu jefa?", y tanto la diva como la actriz de Cenizas del paraíso iban leyendo, uno a uno, los mensajes de los televidentes.

La buena química entre las dos quedó en evidencia desde el primer momento, pero el problema comenzó cuando las reacciones e inflexiones inesperadas de Brédice empezaron a causar risa en la anfitriona.

"Me m... Me m... Ay, perdón, que no puedo decir 'me m...'", comenzó advirtiendo la conductora. Y esa advertencia se transformó en realidad. Solo un momento después, tuvo que abandonar el estudio. "Ay, esperá, esperá... Seguí vos porque me tengo que ir... Me hago pis", contó, mientras caminaba rápidamente hasta quedar fuera de cuadro. Después de unos segundos de sorpresa y risas nerviosas, Celina Rucci, una de las panelistas, tomó el lugar de Casán y siguió leyendo junto a Leticia los mensajes de los televidentes.

La ausencia duró poco, y en el mismo bloque la conductora volvió a escena, aliviada y risueña. "Soy humana, soy humana... Me lavé las manos con alcohol, no tuve tiempo de lavarme con agua y jabón, que es como corresponde. Somos seres humanos, nos dan ganas de ir al baño", fueron las frases que utilizó Casán para justificar lo ocurrido.