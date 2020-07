La conductora se emocionó al contar su charla con Marcela Coronel.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 00:29

Para algunos una reacción exagerada, para otros la constatación de que en la televisión, como en la vida, no todos son tan buenos como parecen. La intempestiva renuncia de Marcela Coronel al programa Hay que ver, después de su entredicho al aire con la conductora Denise Dumas, reavivó el cúmulo de miserias, que en televisión muchas veces se esconde bajo el felpudo.

La grieta, siempre a la orden del día, trazó su división entre los que estaban a favor de la exmodelo, frente a los que aseguraban que su calma tenía poco de sincero y mucho de acting. Faltaba solo su palabra, con el tiempo necesario del que solo podía darse el lujo en su programa. Y así fue como Denise Dumas habló con el corazón, y hasta se quebró frente a una situación que le removió su pasado.

"La pasé horrible, esto me hizo mucho daño -comenzó Denise entre llantos-. Me voy a meter en algo personal, yo viví historias de insultos, de gritos, y de yo no saber qué hice mal. Y tratar de repasar para entender, de pedir perdón por todo, mientras tenía enfrente a una persona que me estaba haciendo mucho daño a mí. Me costó muchos años de terapia y de vida moverme de ese lugar. Entendí que nada justifica el grito, el insulto y el bastardeo, me costó un montón y por eso yo me corro. Cualquier cosa que me quieran decir, me lo dicen".

Este momento íntimo, que conecta con una historia pasada que nada tiene que ver con el altercado que vivió la semana pasada, llegó luego de una charla privada que mantuvieron las dos mujeres a través de WhatsApp: "Marcela me mandó un audio largo en el que me pidió disculpas, me decía que estaba muy enojada conmigo por eso dijo todo lo que dijo. Le contesté que lo único que quería era que supiera que ese viernes yo no tuve mala intención, que no era personal. Y le dije, que yo siempre voy a preferir que me llame, aunque sea para mandarme al carajo".

Y a pesar de que Dumas le recomendó que vuelva, que no se quede sin trabajo, Coronel parece haber decidido dar vuelta la página: "Es una pena pero me dijo oficialmente que no quiere volver. Ella había querido renunciar porque sentía que ya había cumplido un ciclo con este programa. Y esto me parece reimportante para mí, porque durante toda la semana me ocupé de decir que por más caliente que estuviera, por más barbaridades que estuviera diciendo, lo íbamos a solucionar para laburar. Ella era la que no quería estar conmigo en el programa, no yo con ella".