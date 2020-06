Descartado el Covid-19, Carlos Nair Menem contó que podría tener tuberculosis Fuente: Archivo

10 de junio de 2020 • 13:52

Tras los resultados negativos del hisopado de Covid-19 , Carlos Nair Menem continúa internado en una clínica de San Martín, a la espera de un diagnóstico definitivo. Tras las versiones que aseguran que se trataría de una tuberculosis, el hijo del expresidente de la Nación habló con Informados de todo y contó que se encuentra a la espera de una junta médica que evaluará su situación.

Minutos antes, Luis Ventura se había referido a su estado en el ciclo de América. "Yo tengo confirmado que es una tuberculosis en vez de una neumonía. Quiero marcar la diferencia entre ambas. Una neumonía tiene una recuperación de semanas y tiene que ver con una infección en las vías pulmonares. En cambio, la tuberculosis -que en otro momento era una enfermedad mortal- hoy tiene una recuperación de seis meses, en tanto y en cuanto, uno se cuide", explicó el periodista.

Tras enumerar a "la tos, el catarro, la saliva con sangre y un compromiso respiratorio importante" como los síntomas de esta vieja enfermedad, el panelista aseguró que su familia prefirió que Carlitos no tenga contacto con su padre hasta no confirmar su diagnóstico. "Cuando se advierte de su estado de salud, Zulemita se plantó y le dijo que el amor debía esperar porque su padre era grupo de riesgo. Finalmente, está exceptuado del Covid-19 pero no de la tuberculosis", señaló. Y enseguida advirtió que su recuperación dependerá de él: "No va a poder fumar más cuatro atados por día. El tema respiratorio lo tiene muy comprometido, ahora tendrá que hacer bien los deberes".

Minutos después, Carlos Nair se comunicó por teléfono para aclarar los dichos del periodista. Si bien no negó el diagnóstico que afirmó Ventura, aclaró: "Ahora hay una junta de infectólogos para ver si es tuberculosis o no. Si llega a ser, es un tratamiento de seis meses que tiene cura. Lo bueno es que el Covid dio negativo, que era lo que más me asustaba".

Con respecto a la información sobre su padre, el hijo de Carlos Saúl Menem advirtió: "No iba nadie a verlo desde que se decretó la cuarentena porque como él es persona de riesgo y yo fumo, lo decidimos así. Antes nos juntábamos todos los sábados o domingos a comer un asado o pastas, pero desde que arrancó la cuarentena se cortó todo".