MasterChef Celebrity: el mercado se convirtió en un campo de batalla y no todos demostraron ser buenos compañeros

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el mejor desempeño durante las pruebas semanales, gozaron del privilegio de presenciar una masterclass de uno de los miembros del jurado. A propósito del desafío que debían enfrentar en esta noche de beneficios, Donato de Santis preparó para ellos en tiempo real una de las preparaciones más emblemáticas de su Italia natal: risotto.

El chef les explicó, además, las diferencias entre las distintas variedades de granos de arroz y los tiempos en los que debían incluir en la preparación cada uno de los ingredientes que pretendieran agregarles.

Una vez concluida la demostración, los concursantes pasaron al mercado y lucharon casi cuerpo a cuerpo por las proteínas, el arroz, el vino blanco y los distintos ingredientes. Andy Chango, de hecho, terminó llevándose todos los langostinos dejando a sus compañeros sin la posibilidad de utilizarlos. Marixa Balli le preguntó si podía cederle algunas piezas, y el músico se comprometió a darle “un par”, pero terminó “canjeándoselas” por otros ingredientes.

Consciente de lo que había pasado, La Joaqui se alzó con una bolsa con calamares y otra de mejillones para compartir con la Reini. Y en medio del desorden generalizado, el Chino Leunis, apurado rompió un frasco de especias antes de salir del mercado.

Mucho más generoso que el actor de El amor después del amor, Maxi López no tuvo problemas en compartir puerro con Agustín “Cachete” Sierra y la Reini. Marixa y el Chino, a su vez, compartieron el arroz con Susana Roccasalvo y la influencer.

A último momento, Cachete se enteró de que el arroz que había elegido, de grano negro, necesitaba mucho tiempo más de cocción y no iba a llegar a cocinarse. Por eso, tuvo que empezar de nuevo con una variedad de arroz blanco. Y Leunis, que compartía isla con Balli, le terminó “robando” a la cantante y empresario los platos antes de emplatar, creyendo que eran los suyos y le hizo perder preciados segundos.

Una vez concluido el tiempo establecido, La Joaqui fue la primera en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran su risotto de calamares, con puré de arvejas y menta. “Los colores son tenues, pero el sabor está bien. Me gustó la idea desde el principio y la seguiste hasta el final. Está muy bien”, indicó Donato.

Betular criticó primero el tipo de plato que eligió la participante y expresó: “Lo apelmaza y le quita elegancia al risotto. Se podrían haber lucido más los dos colores. Está muy bien de sabores. Me hubiera gustado más arvejas, más menta. Los calamares están bien limpios”.

Esta vez el chef Martitegui no estuvo de acuerdo con el pastelero: “A mí me gusta. Me gusta el plato, me gusta la menta, me gusta la arveja y me gusta cómo quedó el plato”, consideró.

Después llegó el momento de Leunis y su risotto de pollo con aceite de espinaca y limón y un falso coral. “El risotto está muy bien, al dente, a mi parecer. Me gusta. El pollo no va y el coral no lo llegué a probar”, sentenció Betular.

“Capaz que estás practicando el coral este hace tres meses y pensaste que esta era la oportunidad de mostrarlo. Pensaste: ‘Hoy lo pongo acá y los mato’, y terminó todo flojo arriba del arroz. Me da un poco de ternura. En tu mesada estaba lindo, estaba muy bien. El pollo está de más”, coincidió esta vez Martitegui.

Y el especialista en comida italiana agregó: “El plato lo elegiste bien, la cocción está bien. A mí también me gusta al dente y no es fácil lograrlo, es fácil decirlo pero no hacerlo. Seguiste todos los pasos del risotto y llegaste a tiempo y eso es mucho”.

Después llegó el turno de Sierra, y su risotto de frutos de mar. Y apenas pasó, a Martitegui y a Betular pareció poseerlos el espíritu de Matilda Blanco y comenzaron a criticar su vestimenta, sobre todo, su calzado. “Estás en una competencia, no en un restaurante costero”, señaló el pastelero.”, señaló el pastelero.

Luego, centrándose en el plato, Martitegui indicó: “Está sabroso, los frutos de mar están bien, la tinta de calamar está bien aplicada... Pero me parece mucha cantidad. Y lo que me pasa es que el alioli frío arriba de un risotto caliente, como es algo tan español, me remite a otra cosa. Me saca de Italia. Pero de sabor está bien”.

“Es cierto, el alioli remite a otro lugar de Europa, pero no le queda mal. Ayuda en el color y en el sabor. Le agrega acidez a la tinta de calamar. Definitivamente, termina de ayudar a que sea un risotto muy exótico”, elogió, a su vez, el especialista.

Y esta vez Betular estuvo de acuerdo con el chef italiano. “A mí sí me gusta el alioli. Es una presentación que parece que indica que has investigado algo. Igual, ¿no tenías más tinta de calamar? Porque cuando pedís arroz negro, tiene que ser brea".

Inmediatamente después llegó el turno de Marixa Balli, que pasó al frente con un gorro rojo de cocina que le regaló Donato. La exvedette y cantante presentó un risotto bicolor con langostinos, con tinta de calamar. “La idea es muy buena y estuviste muy atenta a cumplir con todos los pasos casi al pie de la letra. Pero, lo noto algo seco y apelmazado. Tuviste un poco de miedo con el caldo. Generalmente, un risotto que tiene frutos de mar no lleva parmesano, se le agrega aceite de oliva en abundancia”, explicó De Santis. Y agregó: “Te faltó una cremosidad extra”.

“Sí, le sobró el queso y le podrías haber agregado limón y en vez de la tinta de calamar, alguna hierba o un ciboulette”, agregó Martitegui.

Después de haber escuchado la devolución que recibió su compañera, Andy Chango pasó al frente con la certeza de que su risotto de langostinos y champiñones también tenía demasiado queso. No se equivocó. “Me pasa algo con el sabor del risotto. No sé si será el hongo. Hay algo que no pegó bien. El sabor está raro”, indicó el pastelero, sin poder dar demasiadas precisiones.

“A mí me gustó el sabor del langostino del caldo. Quizás, un poquito más de caldo, un poco menos queso y sin los hongos, hubiese quedado bien”, agregó Martitegui. Y De Santis explicó: “Faltó el montado. El queso está derretido, no está montado. Cuando lo montás, con el movimiento incorporás aire y se vuelve livianito”.

La Reini, a su vez, preparó un risotto de hongos con champán, manteca de caviar y mejillones. “Me sorprende la combinación y me gusta. Me sorprende el champán con los mejillones, el caviar, el limón... Está todo muy bien y para mí está bien el plato que elegiste”, indicó Martitegui.

“Muy sofisticada la idea, sin ser pretenciosa. Es una línea muy fácil de pasar. Los gustos son interesantes. Es llamativo, pero lo pensaste y lo hiciste muy bien”, indicó Donato. Y Betular agregó: “Utilizaste un ingrediente que para mí es mágico: el shiitake. Te ha quedado muy lindo, pero te hubiera quedado mejor con un mejillón acostado en esa cama de caviar. Es cinco estrellas al paladar”.

El anteúltimo de los participantes, López, eligió preparar un risotto de hongos. “Excelente la idea, pero no llega a ser redondo. Le faltó líquido. Se apelmazó y le falta sabor”, consideró De Santis y sus compañeros estuvieron de acuerdo.

“Estoy conforme con mi plato, pero sé que cometí un error. Vamos a ver si ellos consideran lo mismo”, le dijo Roccasalvo a cámara, antes de pasar al frente. La periodista presentó un risotto de hongos y azafrán, y sus sospechas quedaron confirmadas. Apenas vio el plato, Betular le preguntó a De Santis: “¿Se le pone más queso encima al risotto?“.

Sin embargo, más allá de ese error, el maestro pastelero indicó: “Está muy bien. Para mí lo que sobra es el queso arriba, porque tapa todo”. Martitegui, en tanto, indicó: “Me gusta la cremosidad del risotto, me gusta el punto, el azafrán está justo, los hongos le quedan muy bien, pero considero que el queso arriba hace que vengas de Milán a la Argentina en tres minutos”. Por último, Donato señaló: “Es sabroso. El queso le agrega demasiado sabor y le faltó cremosidad”.

Solo faltaba saber quiénes, gracias a su desempeño, se habían hecho acreedores de las medallas. Y luego de deliberar, los miembros del jurado decidieron que la dorada quedara en manos de La Reini y la plateada en poder de Cachete.

En cuanto al participante que logró el peor plato y por eso pasó directamente a la gala de eliminación, Betular, Martitegui y De Santis decidieron que fuera Andy Chango. El músico y actor sorprendió a todos sacando de su bolsillo una medalla negra y pidiéndole a Nara que se la colocara. “Ya que nunca me gané una medalla, me mandé a fabricar una”, bromeó frente a las risas y la sorpresa del jurado y de sus compañeros.