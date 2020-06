Carlos Nair Menem, internado por neumonía y a la espera del hisopado de Covid-19

Carlos Nair Menem, internado por una neumonía y a la espera del hisopado de Covid-19 Fuente: Archivo

Internado en una clínica de San Martín, Carlos Nair Menem fue diagnosticado con neumonía y se encuentra a la espera del resultado del hisopado por Covid-19 .

"Estoy internado por una neumonía y, como levanté un poco de fiebre, me hicieron un hisopado y me dejaron internado, como tiene que ser. Llamé a mi obra social y les pedí que me traigan, obviamente. En principio tengo neumonía, me hicieron análisis de sangre y salió bien pero, entre hoy y mañana, va a estar el resultado del hisopado", contó en un audio enviado a Pía Shaw en el ciclo Informados de todo .

Sin embargo, minutos después, el hermano de Zulemita se comunicó por teléfono y relató cómo se sucedieron los hechos. "Me interné a las 6 de la mañana, venía con mucha tos, y tipo una me subió la temperatura. No dormí en toda la noche por todos los estudios que me hicieron: análisis de sangre, hisopado, placa de tórax", enumeró con voz cansada.

Tras asegurar que su familia está al tanto de la situación, Menem dijo no creer que se trate de Coronavirus. "Se activó el protocolo por las dudas. Tenía tos y fiebre, así que pedí que me hagan todo el estudio completo. No me duele la garganta, siento el gusto, tengo olfato. No tengo problemas para respirar ni nada. Lo que hizo que me quede internado fue la neumonía", advirtió.

"Gracias a Dios, desde que empezó la cuarentena no me junté con mi familia, iba a hacer las compras esenciales y nada más. No creo que sea Coronavirus, pero si es... Bueno, a pelearla y a seguir para adelante", confesó tras asegurar que, por el momento, el diagnóstico es neumonía severa.