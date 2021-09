Descontracturado y con un reproche para Darío Barassi: así fue el primer programa de Match Game, con la conducción de Soy Rada

Match Game debutó este lunes en eltrece, con la conducción de Agustín Aristarán -popularmente conocido como Soy Rada-, a las 14.30, en el horario caliente que dejó Darío Barassi con 100 argentinos dicen, que a partir de hoy se emite a las 18.30. Pero Match Game se estrenó en realidad muchísimo tiempo antes, en 1962 y en la NBC, en los Estados Unidos, y durante casi seis décadas fue éxito en diversos países del mundo.

Yayo, Nati Jota, Julián Serrano, Carla Conte, Rocío Marengo y el Mono de Kapanga se animaron a los desafíos de completar frases y lograr coincidencia con los participantes. “Hay que meterse en la cabeza de los famosos y eso asusta”, bromeó el conductor mientras explicaba al público las reglas de este desafío . ¿El premio? Tal vez un poco flaco para los tiempos que corren: 50 mil pesos. Dos parejas de participantes, una final y un único ganador, que en este primer programa fue Alan, que se llevó un total de 27 mil pesos.

Divertido, ocurrente y descontracturado con su traje combinado con zapatillas blancas, en el arranque Aristarán le pidió a su producción: “Gritame ‘genio’, ‘maestro’, ‘te amo’, que me gusta. Y que no parezca que esté arreglado”. Unas horas antes, durante su paso por Nosotros a la mañana, el mago y comediante había dado a conocer los nervios que sentía de cara a este nuevo desafío como conductor de un ciclo de entretenimientos.

En esta producción de BoxFish -la misma que tiene a su cargo programas como El gran premio de la cocina y MasterChef Celebrity-, Aristarán desplegó su humor haciéndole un guiño a Darío Barassi: “ No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles ”, decía al tiempo que, susurraba: “Te quiero mucho”.

Sin espacios publicitarios en esta primera entrega, Aristarán cubrió las expectativas y estuvo gracioso: “Tengo mucho miedo a equivocarme, no se imaginan la tensión que manejo. La pasé bárbaro, muchas gracias, nos vemos mañana”, cerró.

En materia de rating, esta primera emisión de Match Game consiguió hacer un pico de 8.3 puntos a las 14.43, liderando la tarde y dejando en segundo lugar a su competencia directa en Telefe Cortá por Lozano, con 6.7. La tendencia se revirtió en la segunda media hora de programa, pero aún así esta nueva apuesta mantuvo un muy buen promedio.

Quién es Agustín Aristarán

Tiene 37 años, nació en Bahía Blanca y ya a los 12 hacia shows de magia para sus conocidos. A los 19 vino a Buenos Aires a probar suerte, y se quedó. Ganó seguidores en las redes sociales y cada video que sube tiene miles de reproducciones, tiene su propio canal de YouTube y debutó en televisión en el 2004, de la mano de Jorge Guinzburg. También acompañó el Chino Leunis en el ciclo En qué mano está y hasta tuvo su propio espacio en la web de Telefe, Soy Rada Show, además de sus espectáculos en teatro. Muchos lo conocen como Rada o Radagast y él explica por qué: “De chico buscaba un alias tipo superhéroe”.

“Yo no me defino como artista, eso seguro. Porque ningún artista se puede autocatalogar de ese modo. Eso lo decide el público. Yo creo que un verdadero artista es el que genera emoción en los demás, el que logra que le pasen cosas al público. Si tuviera que buscar una etiqueta, que es algo que a mucha gente le preocupa, a juzgar por las veces que me lo han preguntado, podría decir que soy payaso. Sin nariz roja ni zapatos gigantes, si bien los usé mucho tiempo. Un payaso es un performer que tiene una cantidad de herramientas y las pone al servicio de la comedia. Eso soy”, le decía a LA NACION en 2019.

Está de novio con la también actriz y humorista Fer Metilli, a quien reconoce como la persona que lo introdujo al mundo del stand up y la comedia: “Fer es una comediante muy grosa. Después me ayudó mucho subir videos a Instagram: empezó a venir más gente a verme en vivo, me contrataron para animar eventos, las cosas empezaron a funcionar... Y se empezó a correr la bola porque la gente que me veía en teatro se daba cuenta de que ahí había mucho trabajo, que no se trataba solamente de un chiste de quince segundos en una red social. Se encontraban con una propuesta sólida, armada. La opinión de Fernanda es muy importante para mí, pero no hablamos todo el tiempo de laburo, justamente porque trabajamos mucho los dos y preferimos tomar un poco de aire”.