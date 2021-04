Diego Ramos y su deseo de paternidad: “Me hubiese gustado adoptar”

El actor y panelista está en un muy buen momento personal y laboral: estrenó un programa en Discovery Home & Health y debutará en TV Nostra junto a Jorge Rial

Pablo Mascareño LA NACION

Mientras se desarrolla esta conversación telefónica, Diego Ramos aprovecha para limpiar. No es que subestime la charla, sino que ¿padece? cierta obstinación por la higiene doméstica. Tiene ganas de hablar, se le nota. Aunque también es cierto que siempre habla y mucho. No es mérito de este cronista la fluidez de sus palabras. Con todos es igual. “Parame porque hablo mucho”, dirá. No hace falta, porque lo que dice, interesa. Ya sea cuando se refiere al trabajo, cuando analiza con lucidez el medio en el que se desarrolla o cuando reflexiona sobre cuestiones bien profundas como la posibilidad de la paternidad. A los 48, atraviesa un gran momento personal y laboral. Una cosa lleva a la otra, dicen. “Soy apasionado de mi trabajo, pero también disfruto la vida, estar con los afectos, pasarla bien”. Fórmula precisa para el hombre nacido en Almagro.

-¿Arrancamos por el trabajo?

-Sí, por supuesto. Se acaba de estrenar Todo se transforma.

Diego Ramos conduce Todo se transforma por Discovery Home & Health, una propuesta novedosa en su carrera

Ramos se refiere al programa de seis episodios que conduce junto con la arquitecta Trinidad Reina en la señal Discovery Home & Health, el canal internacional sobre estilos de vida. El jueves 18 de marzo se pudo ver la primera entrega donde Ramos volvió a calzarse el traje de host, otro rol que le queda cómodo. “Me gusta mucho la conducción y, sobre todo, cuando se trata de un formato como este donde hay aprendizaje, creatividad y emoción”. El eje del programa se centra en la renovación de los espacios hogareños de los participantes que accedieron al desafío. “Mucho de lo que hay dentro de una casa no sirve. No se trata de tirar todo, pero sí de darle a cada cosa el rango de valor que tiene. Quizás, tenemos algo muy escondido que merece estar a la vista y otros objetos que pueden desecharse”, afirma Ramos, ya un experto en el tema.

Así, los conductores llegarán a cada hogar para poder brindar la solución puntual del caso. “Algunas historias son muy emotivas. Es que la casa encierra todo tipo de afectos, recuerdos, la presencia de quienes ya no están”, sostiene el actor, con cierta emoción que lo transporta a la muerte de su padre, víctima del coronavirus, a fines de septiembre. Él y su madre también fueron alcanzados por la peste del Covid-19, lo cual sumó congoja al período de luto transitado: “Lo viví rodeado de afecto, cuando pasan estas cosas también se activa un protocolo de contención”. Los equilibrios de la existencia lo llevaron a tener una agenda laboral nutrida que le permitió transitar mejor, si tal cosa fuese posible, los dolores más profundos.

“Mientras grababa Todo se transforma, estaba en obra en mi casa. Era gracioso porque repetía lo que les sucedía a los participantes. Así que iba de obra en obra y no sabía dónde terminaba el programa y dónde arrancaba mi vida”, dice a LA NACION. La casa, implosionada por materiales y polvo sobrevolándolo todo, se fue convirtiendo hasta llegar al punto exacto que buscaba su morador estelar: “De chico, el lugar donde se reunía la familia era la cocina y yo no tenía esa posibilidad en mi propia casa. Así que la transformación tuvo que ver con eso, pude convertir mi cocina en un lugar para estar”.

-La famosa cocina comedor.

-Es hermoso, me encanta.

-Las casas habla sobre quienes las habitan, ¿cómo es la de Diego Ramos?

-Blanquísima, limpia, con pocas cosas, despojada.

-Minimalismo puro.

-Nada sobra, no me gusta sobrecargarla ni que sea un colorinche. Tiene que estar siempre ordenada y limpia.

-Mucha gente vive de paso en su casa, otros encuentran allí el lugar de contención, disfrute, punto de reunión. ¿Cuál es tu caso?

-La casa es mi refugio, me encanta.

-¿Hubo alguna historia contada en el programa que te haya impactado especialmente?

-Sí, hubo varias, pero no quiero spoilear el programa. Solo puedo decir que conmovió la historia de una mujer que contaba que siempre que iba a una casa, se lamentaba porque el lugar donde vivía no era lo suficientemente lindo y cómodo como esos lugares a los que la invitaban. Nos decía que llegaba a su casa y no le gustaba la sensación que recibía. Gracias al programa pudo modificar esa sensación tan fea de no sentirse cómoda en su propio hogar.

-Lejos de lo que, prejuicio mediante, se puede pensar como banal, el reordenamiento de una casa acarrea emocionalidades, historias, legados.

-Lejos de ser superficial, Todo se transforma busca indagar en las realidades de cada persona. En cuanto a los legados, en el programa se habla de homenajear a los que ya no están con un rincón propio.

-A la hora de conducir o formar parte de un panel, ¿qué herramientas te proporciona el conocimiento de las reglas actorales?

-El actor me dio curiosidad. Cuando entro a un proyecto hay un abismo, un mundo nuevo por descubrir e investigar. Esa curiosidad es la que aplico en mis trabajos que no son de ficción. No hay que tenerle miedo a la ignorancia, es la forma de acercarse al conocimiento. ¿Quién sabe todo? No confío en esa gente. Soy ignorante en muchas cosas y no está mal decirlo.

-¿Todo se transforma?

-Todo, y siempre es para bien.

Rial

Que todo se transforma, Diego Ramos puede dar fe. Acaso su relación con el periodista Jorge Rial pueda ser el botón que hace falta para la muestra. “Mi vínculo con Jorge es muy bueno, él hizo mucha fuerza para que yo estuviera en el nuevo programa”, sostiene el actor, refiriéndose a TV Nostra, el ciclo que América estrenará este lunes 5 de abril, a las 20.30, y tendrá como conductor al creador de Intrusos. Junto a ellos, la periodista y politóloga Marina Calabró y la periodista Ángela Lerena.

-¿Siempre fue bueno el vínculo con Rial?

-Alguna vez en Intrusos se metieron con mi intimidad, pero el programa cambió, dando muestra de una evolución. Antes estábamos en veredas muy distintas, pero hoy la situación es diferente.

Hubo una visita de Ramos al set de Intrusos que marcó el quiebre de la relación: “Aquella vez, me pareció que sólo debía hablar allí para cerrar un círculo”. Ese “aquella vez” tiene que ver con su paso por el programa de espectáculos para referirse a lo que le había sucedido, algunos días antes, como invitado del programa PH, podemos hablar de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff. “Me vi presionado a hablar. Si no lo hacía, hubiese quedado como que lo que yo soy no está bien y lo tengo que ocultar. Ese hubiese sido un mensaje muy nocivo para tantos chicos y chicas”, reflexiona.

En uno de los momentos de PH denominado “Frente a frente”, la actriz Luisa Albinoni y Diego Ramos debieron cumplir con la consigna de preguntarse algo sin eufemismos y con sinceridad absoluta. Así fue como Albinoni quiso indagar en la identidad de la pareja de Ramos. El clima se fue tensando ante la insistencia de ella, quien luego confesó que se sintió presionada por la producción del programa para avanzar en esos temas que hacen a la intimidad más absoluta y que, desde siempre, Diego Ramos se encargó de preservar. “Yo no tengo problema ninguno con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared. Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas, pero estoy orgulloso de quien soy”, dijo Ramos en un momento posterior del programa, rematando su participación en la sección “Punto de encuentro” con una frase llena de amorosidad: “Siempre voy a apostar por el amor y siempre voy a apostar por lo que soy. Con todos mis errores, pero yo soy esto. Nada más. Y se llama Mauro”, concluyó mirando a Albinoni, incómodo, pero sin perder la calma.

-No pasó demasiado tiempo, sin embargo, la sociedad se deconstruye permanentemente.

-Se evoluciona, aunque en algunos temas más rápido que con otros. Aquello fue una incomodidad, pero no hubo mala intención. Amo a Luisa Albinoni y sé que tuvo buena fe. Luego, en la productora en la que estaba me pidieron que dijera algo en mi programa y no quise. Opté por ir a Intrusos, me pareció ejemplificador hacerlo en un espacio que cambió mucho, que experimentó una evolución con respecto a estas cuestiones. Y vuelvo a decir, me parece que, si yo no decía el nombre de mi pareja, la lectura hubiese sido muy nociva para muchos chicos y chicas que pueden verse reflejados en mi historia.

-A pesar de cierta deconstrucción social, sigue habiendo una presión ante la persona gay para hablar de su sexualidad. A nadie se le ocurriría que un heterosexual tenga que explicitar su condición.

-Es así, por eso muchos chicos siguen sintiendo que no está bien que sean como son. Uno no elige, se es como se es y no hay nada malo en ello. El tema es que venimos de una historia compleja. Yo me crié viendo a un trío de humor que se mofaba de un niño cantante que era gay, pero decía que tenía novia. La presión que ejerce la sociedad no es sana.

-En tu caso, ¿tuviste que camuflar la vida o pudiste llevarla sin mayores obstáculos?

-Yo nunca me escondí, solo que antes no hablaba de mi intimidad. Ahora tampoco hablo demasiado, pienso que algunas puertas no hay que abrirlas y voy más allá de lo sexual. Me parece que es bueno mantener cierta privacidad en todos los aspectos.

-Volviendo al trabajo junto a Jorge Rial, ¿cómo será TV Nostra?

-En principio, muy divertido. Se hablará de la actualidad, tendremos entrevistas, una buena forma de analizar el día. En la previa lo venimos pasando muy bien con todo el equipo.

Paternidades

Diego Ramos y los últimos retoques antes de salir en pantalla

Hubo un tiempo en el que el actor comenzó a anhelar ser padre. Lo intrincado del engranaje judicial argentino lo llevó a desistir, al menos en el corto plazo: “Creo que sería un gran padre, pero hoy no está presente el deseo de adoptar con tanta nitidez. Nada es definitorio, solo pienso en lo que me sucede hoy”.

-¿Iniciaste algún tipo de trámite?

-No. Pero escuché a muchas parejas, heterosexuales y gays, que exponían lo complicado del proceso. Siento que algo no funciona bien en nuestro país con respecto a estos temas. Hay cientos de niños esperando tener una familia, un hogar. En mi caso, me hubiese gustado adoptar niños más grandes, no necesariamente bebés. Está lleno de chicos en edad de colegio primario en los que poca gente repara.

-Los chicos más grandes son los que más padecen la situación dado que suelen ser relegados por los padres que desean adoptar.

-Hay mucho prejuicio, desinformación. Creo que, en todos los casos, se trata de una gran obra.

-Hace un momento te definiste potencialmente como “un gran padre”.

-Sí, permisivo y estricto a la vez.

A pesar de ser cuidadoso en preservar su intimidad, habla cómodo sobre aquellas cuestiones que nada tienen que ver con su trabajo. Equilibra sus tiempos de manera tal de no perderse la vida trabajando, pero consciente que su actividad está sostenida en el goce vocacional. Acaso ese placer es el que lo llevó a transitar la actuación en recordadas telenovelas como Ricos y famosos y Muñeca brava, ambas con Natalia Oreiro, o en la tira Verano del ´98, de la factoría Cris Morena. Trabajó en Telemundo y Univisión de los Estados Unidos y en la Cadena Caracol y RCN de Colombia. Alguna vez se decidió por mostrarse más allá de un personaje y animó el ciclo de espectáculos Tarde pero temprano, se sumó a la tribuna de Guido Kaczka y se atrevió a cantar y bailar en los certámenes conducidos por Marcelo Tinelli. Hasta hace pocas semanas, fue parte del panel de Cortá por Lozano, el magazine de Telefe conducido por su amiga Verónica Lozano y del que se fue para formar parte del nuevo staff de Rial. En teatro hizo de todo, desde La novicia rebelde hasta Los 39 escalones, pasando por The Rocky Horror Show y Casa Valentina. Actúa, canta, baila y dirige.

Hoy, bajo las órdenes de José María Muscari, se luce en Sex, la performance escénica que juega con el erotismo y en donde muestra su cuerpo hipertrabajado: “Va muy bien de público, con localidades agotadas en cada función. Sex es una mezcla de cabaret, teatro, café concert y experiencia performática, aunque ahora, debido a la pandemia, la gente no nos puede seguir por los distintos espacios del lugar para mantener la distancia”. En la versión original, pre-coronavirus, los espectadores que asistían al Gorriti Art Center podían inmiscuirse en la intimidad de los protagonistas, recorrer diversos ámbitos y acceder a una propuesta atravesada por el erotismo y la sexualidad.

-Te imagino obsesivo del cuerpo.

-No me catalogo así, pero me cuido. Además de lo estético, hay una necesidad de estar bien por mi trabajo. Y, sobre todo, para preservar futuros problemas de salud.

-También en el cuerpo, ¿todo se transforma?

-Definitivamente, pero uno es responsable si ese cambio es para bien o para mal.

Ramos, multifacético. El próximo lunes 12, el actor junto a la periodista Carla Czdunwosky, se suma de lunes a viernes a la primera mañana de FM Radio Uno 103.1 con el programa Todo Incluido. “La radio es un medio que me acompaña todos los días por lo que estoy muy feliz. Me sirve para aprender cosas, instruirme e informarme”, expresó. Se trata de un magazine dinámico con anclaje en las noticias y los oyentes y que tendrá mucho humor. Además formarán parte del mismo el locutor Julián Pérez Regio y el periodista Javier Ponzone, que brindará información del mundo del espectáculo.

Con la colaboración de Pablo Montagna.