La lucha de Marixa Balli para que la muerte de su hermano no quede impune

8 de noviembre de 2019 • 12:08

Esta mañana, Marixa Balli tuvo una nueva audiencia en el juicio por la muerte de su hermano, Luis Alberto Caballi, que fue atropellado por una moto en octubre de 2018, en el barrio de Villa Crespo. Muy conmovida, la vedette habló al salir de Tribunales y aseguró que va a luchar hasta las últimas consecuencias para que el caso no quede impune.

"El fiscal se opone a lo que pide la defensa, que es una probation. Lo que no sabíamos era que el imputado tenía alcohol en sangre. Ahora el juez tendrá que decidir", explicó Balli. En cuanto a sus expectativas, expresó: "El final más justo es que el imputado transite una condena. No puede quedar libre de culpa y cargo, menos de la forma en que lo mató".

Entre lágrimas, la bailarina y actriz aseguró que aún no se recupera de su accidente en el que, hace menos de un mes, cayó de cinco metros de altura en su local de ropa. "No estoy bien todavía. Aún estoy quebrada y no tengo el alta, estoy en cama hace 23 días. Pero esto ameritaba que me levante. La audiencia era el 1 de noviembre y no iba a poder venir porque no podía pararme; no sé cómo se modificó para hoy, es una señal", dijo Balli, que recién hace dos días volvió a caminar.

Luego, la cantante fue consultada sobre los malos momentos que le tocó transitar a lo largo de su vida, y ella aseguró que tiene "mucha fe en Dios" y eso la ayudó mucho a sobrellevar la tristeza. "Son las pruebas de la vida; será lo que me toca. Cada situación me hace crecer y me hace ser mejor de lo que soy. Yo soy muy buena persona, tengo mucha fortaleza. Tengo una coraza para salir adelante, odio que me vean llorar", señaló.

Enseguida, Balli recordó la última vez que vio a su hermano y volvió a pedir justicia para que su muerte no quede impune. "La manera en que lo perdí es tremenda, por un tipo borracho que venía a tanta velocidad. La última vez que lo vi había sido la noche anterior, tipo 11 de la noche, y cuando lo volví a ver fue en la morgue. Es muy doloroso", indicó.

"Trato de que con este caso se pueda modificar algo, ayudar a esas familias que transitan por lo mismo y están desprotegidas. Me encantaría que se cambien las leyes y no sean tan blandas para los asesinos. Solo el que transita por una situación así sabe el dolor, la angustia e indignación que se siente", arremetió. "Voy a acercarme a este nuevo Gobierno para ver si se pueden modificar las leyes. Endurecer estas penas. Es muy doloroso que esto siga pasando. La vida de mi hermano no me la devuelven más, el dolor me va a acompañar de por vida, aunque sea que la justicia sea justa con nosotros", señaló.

"Transitarlo es muy difícil, solo los que lo vivimos sabemos lo que se siente. Pero hay que seguir adelante por ellos. Estoy apoyada por mi madre, mis amigos y mi trabajo, que para mí es una bendición y hace que tenga la mente ocupada y tenga ganas de levantarme todos los días", finalizó la actriz y cantante.