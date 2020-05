Dudu Azevedo contó cómo fue protagonizar Jesús, la serie brasileña que Telefe estrenó este lunes en su prime time Crédito: Instagram

Dudu Azevedo, protagonista de Jesús , la novela de Telefe que estrenó este lunes, contó cómo fue componer al personaje central de la serie brasileña y se mostró muy satisfecho con la muy buena recepción que la ficción recibió entre el público argentino.

"Es un placer saber del éxito de Jesús en la Argentina. Fui muy feliz contando esta historia, fue un privilegio y una experiencia que me cambió la vida . Es la figura más fuerte de la historia de la humanidad. Fui a un casting de tres etapas, éramos nueve actores y quedé yo. Fue una sorpresa porque en mi vida jamás soñé con interpretar ese personaje. Lo hice con toda seriedad y responsabilidad. Fue una gran oportunidad de aprender", contó el actor en Confrontados .

El brasileño contó que se preparó durante dos meses para interpretar a Jesús y que las grabaciones se extendieron por un año. "Estudié sobre la vida de Jesús, leí la Biblia pero mi trabajo principal fue buscar a Jesús dentro de mí y tratar de trasmitirlo con carisma. Fue la mejor forma de trascender esa figura extraordinaria", señaló. Y aseguró que tuvo experiencias místicas al ponerse en la piel de esa histórica figura: "Mi concentración y dedicación fue muy grande. Lo hice con entrega y seriedad. Sentía muchas cosas porque estaba muy conectado con el personaje. No puedo explicar esas cosas porque son subjetivas, pero muchas veces sentí una conexión muy fuerte con él y con la historia. Sentí que había una energía sobrenatural, que me acompañaba".

Dudu Azevedo como Jesús Crédito: Prensa Telefe

"Las jornadas laborales eran de entre 12 a 14 horas y seis días a la semana. En ese tiempo fui padre. Quería disfrutar a mi hijo pero fue un trabajo muy intenso, muy complicado. Todo el Vía Crucis fue la parte más difícil y muy sufrida. Grabamos la crucifixión en Marruecos, en un desierto, y había un silencio ensordecedor, yo estaba ensangrentado de la cabeza a los pies. Lloré sin parar, estaba muy emocionado. Cuando llegué al set, todos hicieron silencio y lloraron, hasta el equipo técnico", recordó.

Azevedo minimizó la leyenda de que los actores que interpretan a Jesús no tienen éxito después de interpretarlo: "Nunca permití que esas cosas me asustaran. Cada trabajo tiene su valor y esto es parte de mi camino. Tengo 41 años y en mi vida jamás soñé con hacer a Jesús como actor. Ya me siento victorioso".

El actor, que también fue parte de la serie Moisés y los diez mandamientos , también contó cómo lleva la cuarentena y qué piensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. "Hace 50 días que mi familia y yo estamos en casa. No salimos, no vemos amigos ni familiares porque tenemos la conciencia de que salir de casa significa aumentar el riesgo de contagio. Todo esto que pasa es una gran oportunidad de transformación. Tenemos que salir transformados de esta experiencia de vida, comprendiendo que de la salud de unos depende la de otros. Tengamos conciencia de cuidar del otro". Y sobre Bolsonaro aseguró: "No lo voté ni lo votaría nunca. Un líder de una nación debe entender que es ser líder. Tiene que ser equilibrado, responsable, democrático, y un ejemplo. No está administrando una propiedad particular sino un país, la vida de todas las personajes. Normalmente no me meto en política pero no pudo dejar de decir lo que pienso".

"Adoraría ir a la Argentina. Mi última visita fue a Mendoza, al casamiento de un amigo brasilero y me gustaría volver", finalizó.