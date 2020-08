Duro cruce entre Naiara Awada y Majo Martino por Karina Jelinek: "Señora, no haga papelones" Crédito: Instagram

Todo comenzó en las redes, justo antes de que Karina Jelinek debute en el Cantando 2020 y Nai Awada le deseara toda la suerte, dejando en claro que le ponía todas las fichas en el certamen. Ese inocente mensaje molestó a Majo Martino, amiga íntima de Jelinek, quien no se quedó callada y salió al cruce: "Tan favorita que es... ¿Vas a estar en el zoom de su tribuna virtual?", lanzó con cierta ironía. Este comentario despertó una catarata de tuits entre la actriz y la periodista, y hoy el cruce siguió en vivo en Los ángeles de la mañana.

Tan favorita que es... vas a estar en el zoom de su tribuna virtual??? https://t.co/lePCNEGv70 &- Majo Martino (@Okmajomartino) August 4, 2020

"Yo le contesté ayer porque siempre se cuelga del que pasa por delante. Es una cartonera total", comentó Martino, vía skype, justificando su accionar en la red social del pajarito. Y muy molesta, agregó: "La semana pasada se colgó de Lizardo [Ponce]. Empezó a buscar testimonios de excompañeros de la primaria de él para bardearlo. ¿Quién no ha tenido un problema de chico en el colegio? Además es todo mentira eso que replicó".

Enseguida, la periodista hizo referencia al comentario que hizo Awada, en el que dejó entrever una posible relación entre ella y Jelinek en el pasado. Tras desmentirlo, advirtió: "Ella aprovecha cualquier persona que está en foco para colgarse, me da hasta pena en un punto. No es coherente con ella misma. Sabiendo los problemas que a Karina le trajo el tema de su sexualidad sigue con esto".

"Ella es adicta a que la levanten de los portales. Después te pide disculpas. Pasa de amarte a odiarte", disparó. Sin embargo, su descargo fue interrumpido por Andrea Taboada, quien recibió un mensaje de Awada. "Alguien que le diga el papel bochornoso que está haciendo esta mujer. Porque es una mujer, no es una nenita de 15. O sea, si tanto le molesta, para qué me dio tanta pelota. Debe estar feliz, que festeje que está en LAM, pero alguien que le diga que ya se fue de LAM, no va a volver. Seguramente yo voy a estar, pero ella no", retrucó la actriz a través de WhatsApp.

No contentos con su respuesta, la cronista del ciclo -que justo estaba cerca del domicilio de Nai- la fue a buscar para que continúe con su descargo desde el móvil. "Hablé ayer con Karina [Jelinek]). Me re agradeció, ella es lo más", expresó Awada dando a entender que tiene buena onda con la participante del certamen de canto. Sin embargo, cuando le preguntaron por su cruce con Majo Martino volvió a ironizar: "¡Ayyy, qué moplo! Yo estoy contenta porque Majo estuvo ahí con ustedes, debe querer volver y lo logró".

Tras los dichos de la periodista que la acusa de "colgarse de los famosos", aclaró: "Yo no me creo nada. Fue una semana intensa. Hablé con Lizardo por teléfono, arreglamos las cosas y está todo bárbaro. Majo no sé qué tiene que hacer acá... 'Señora, no haga papelones'", la chicaneó mirando a cámara. Y cansada del tema, agregó: "De la nada me atacó, yo tenía la mejor con ella. Ella empezó con la agresión".

Lejos de poner paños fríos, la exangelita -que seguía atenta vía skype- le contestó: "Avisale a 'guirnalda', que si no estoy laburando ahora es por decisión propia, porque decidí estar con mi familia", en referencia a la propuesta de Hay que ver para reemplazar a Marcela Coronel. Y enseguida aclaró que ella nunca la provocó, solo "fue un chascarrillo".

"Que vaya a hacer actuación. Ya le escribí a Fernando Burlando [su abogado] y si sigue zarpándose voy a hablar con él. No sé que le pasa que está tan agresiva, te va a hacer mal. Yo no la busqué. No tenemos 15 para que me digas 'guirnalda', no estamos en el colegio", retrucó enojada la actriz.