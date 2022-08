Echale la culpa: El referí del matrimonio, Gabriel Corrado y un ciclo que no convenció ni a los televidentes ni al canal

La televisión se nutrió históricamente de los famosos dating shows, programas en los que se busca pareja de todas las edades. Desde ¿Yo me quiero casar y usted? a 12 corazones conducido por Claribel Medina y, luego por Andrea Politti, fueron varios los ciclos que se propusieron buscar el amor entre los televidentes. Gabriel Corrado, histórico galán protagonista de telenovelas, llevó adelante una experiencia un tanto fallida en 2010 en la pantalla de Telefe, de lunes a viernes a las 16.30. El referí del matrimonio se proponía poner fin a las discusiones de pareja. El conductor era un tercero ajeno a los intereses de ambos integrantes, que determinaba quién tenía la razón de acuerdo a los argumentos planteados en la disputa.

Este programa, creado en los Estados Unidos por Jerry Seinfeld, fue adaptado para la pantalla local por Telefe. Con este ciclo, el comediante volvió a la televisión, luego de nueve temporadas de Seinfeld, ficción que cambió la historia de las sitcoms para siempre.

Corrado era quien escuchaba a los integrantes de la pareja y, de acuerdo al planteo de cada uno sobre el conflicto en cuestión, tomaba una decisión sobre quién de los dos tenía razón. Pero el actor no estaba solo, contaba con la opinión de panelistas y el asesoramiento de expertos. Entre los primeros invitados estuvieron: Soledad Silveyra, Carolina “Pampita” Ardohain, la periodista Fernanda Iglesias, Zulma Faiad, Emilia Attias, Pachu Peña y el Turco Naim.

Sobre su nuevo rol de conductor, el actor declaró en su momento:” Hace rato que buscaba hacer algo de entretenimientos, había armado algo con mi productora, pero no es tan fácil crear un proyecto propio y lograr ponerlo en órbita. Antes de que eso sucediera me llegó esta oportunidad y ni bien la vi, me encantó”.

El programa debutó el 13 de diciembre de 2010 con un promedio de 9,6 puntos de rating, con temas como “ya no tenemos más comunicación” o “me molesta que sea amigo próximo de sus ex”, y “él a los 50 años quiere comprarse una moto y pienso que estamos grandes”. Dentro de la propuesta, dos matrimonios exponían sus cuestiones y se sometían a las preguntas del conductor para conocer el conflicto en cuestión. Luego las parejas tenían que enfrentarse en un test de compatibilidad, en donde uno debía acertar los gustos del otro para saber cuánto se conocían.

2011 marcó la llegada de Tomás Yankelevich a la gerencia de Telefe y con él, una cantidad de cambios dentro del canal en aquel entonces de la calle Pavón. Un par de meses antes, tanto El referí del matrimonio como una nueva edición de Gran Hermano habían debutado para hacerle competencia a Canal 13, que por aquel entonces era dueño del rating. En noviembre, la señal del solcito ganó el mes promediando 11,6 puntos de rating, imponiéndose en las tres franjas horarias del día. Por su parte, Telefe, quedó en segundo lugar con 8,7 puntos.

Finalmente, en 2010, Adrián Suar ganó con un promedio general de 10,1 puntos, después de varios años de liderazgo de su contrincante, que obtuvo 9,9 puntos. Canal 9, con una pantalla llena de novelas extranjeras, quedó tercero con 5,1 puntos. América, con la mezcla de una programación basada en ciclos periodísticos y de chimentos obtuvo el cuarto lugar con un promedio de 4,7 puntos. Por su parte, Canal 7 marcó 2,8 puntos, números superiores a su media por la transmisión de Fútbol para todos y el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

En lo que a 2010 se refiere, fue el año en que la televisión abierta registró el encendido más bajo de la década . El promedio acumulado fue de 31,4 puntos contra los 39,1 de 2004, como marco de referencia. En ese momento, ya se hablaba del crecimiento de internet, el pay per view, los video juegos como los principales responsables de la merma de audiencia.

Los dos únicos dos programas que tuvieron cifras por encima de los 30 puntos fueron ShowMatch, de Marcelo Tinelli, y las transmisiones del Mundial. Telefe fue el canal elegido por los argentinos para ver los partidos y cosechó un promedio de 30,7 puntos, mientras que Canal 7 promedió 14,9 puntos. El encuentro entre la Argentina y Alemania, con 53,1 puntos, marcó el rating más alto del año.