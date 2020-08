El blooper de Puli Demaría en Pampita online: "¿Se me vio todo?"

La DJ y mejor amiga de Pampita Ardohain protagonizó un inesperado blooper Crédito: Captura de pantalla

Puli Demaría es una de las panelistas de Pampita Online (Net TV), y protagonizó un inesperado blooper cuando presentó su look del día el martes pasado. La DJ y mejor amiga de Pampita Ardohain inauguró la semana bailando y su vestuario le jugó una mala pasada.

La panelista apareció en la pantalla con un outfit total black y sorprendió a la conductora con un enérgico baile. A puro movimiento de caderas y de cabeza, Demaría se entusiasmó y de repente frenó porque la parte de arriba de su look no le resultaba cómoda para bailar.

"¡Ay chicos!", exclamó, mientras se escuchaba que de fondo le gritaban: "Casi se te escapan". Asombrada, preguntó: "¿Se me vio todo?", y enseguida agregó: "No, no puede ser, si tengo pezoneras puestas; no se va a ver nada".

Ardohain la tranquilizó y le dijo: "No, no se te vio nada, pero hoy los chicos de producción están terribles con las cosas que dicen". Después la llenó de elogios por su outfit sensual: "Te viniste re sexy, con todo, me encanta".

Una minifalda engomada y cruzada, sumado a un body negro con espalda abierta, y unas botas texanas a juego, conformaron el total look de la DJ. Recordemos que por la pandemia de coronavirus la conductora había decidido interrumpir la emisión de su programa a finales de marzo, pero en junio volvió al frente de Pampita Online.

Pocos días antes del regreso televisivo Demaría calificó a la modelo como una "hermana", más que una amiga, y aclaró porqué: "Pampita es de esas amigas que, si vos estás mal, viene en pantuflas a la una de la mañana. Cuando falleció mi exmarido, ella estaba en ShowMatch y cuando terminó el programa se vino a mi casa y habló con mis hijos de una manera que nadie pudo hacerlo".