Puli Demaria: de un debut que se hizo esperar a la relación con su novio y el sueño que comparten

La empresaria y actriz tiene muchos proyectos encaminados y un presente que la encuentra muy plena; en diálogo con LA NACION, habló de su multifacética vida, de su última historia de amor y de su relación con Pampita

Actriz, DJ y empresaria, Puli Demaria está entusiasmada con el estreno de su primera película, Perturbación. “Tengo una emoción enorme porque la hicimos a pulmón”, le cuenta Demaria a LA NACION. Durante la charla también habla de sus hijos, de su pareja Federico Deis, de su relación con Pampita Ardohain, y de la garra que aprendió de su mamá.

—¿Es tu primera experiencia en cine?

—Sí, además soy parte de la producción. Yo vengo del teatro, que es algo totalmente distinto al cine, así que da un poco de vértigo. Es un desafío actoral porque en el teatro vas palpando al público, pero en el cine lo que filmás queda.

Tráiler de Perturbación, la película de Puli Demaría

—¿De qué se trata Perturbación?

—Es una comedia negra con elenco coral que escribió y dirigió Leo Azamor. Es su ópera prima y muestra el lado oscuro de muchas familias. Estamos acostumbrados a ver lo lindo en redes y en esta película puede verse el lado B que toda familia tiene.

—¿Cómo es tu personaje?

—Mi personaje es la hermana del protagonista y está a cargo del pase de comedia. Se estrena el martes 19 de agosto y después va a estar los sábados en el Cine Arte Cacodelphia. Ojalá la peli también vaya a plataformas. Siempre quise hacer cine y lo hemos hablado con María Luisa Bemberg, mi tía abuela. Me acuerdo de que una vez me vio actuar y me dijo que en su próxima película iba a estar, pero al tiempo se enfermó y falleció. La película era El impostor, que después dirigió Alejandro Maci y yo no tenía contacto con él.

Puli Demaria, en una escena del film Perturbación Gentileza

-El sueño se concretó muchos años después...

-Exacto. Y me parece fascinante este mundo del cine. Es muy mágico lo que se genera. Ojalá salgan otras películas. El 7 de agosto también estreno Señora Odio, todos los jueves y viernes, a partir de las 22. Es una obra hermosa que hacemos con Alejandro Curlane. Me divierto mucho haciendo microteatro y hago papeles con colores diferentes, así que cada uno es un desafío. Se trata de una señora que vive hace 40 años en un edificio y entra un inquilino nuevo y pasan cosas [risas]. Creo que en noviembre presentamos otra.

-Durante años dejaste de lado a la actriz para criar a tus hijos...

-La actriz siempre estuvo latente, pero quedó a un costado cuando tuve que hacer tratamientos para tener a mis hijos. No fue fácil y mi cabeza y mi tiempo estaban dedicados a full a eso, porque hay que poner el cuerpo y la ilusión y no sucedía y perdía un embarazo y otro, y tenía que recuperarme. En ese momento mi prioridad era ser madre. Luego, cuando tuve la suerte de que nacieran mis cuatro hijos, mi energía estuvo puesta en la crianza. La actriz estaba ahí, aunque relegada.

Puli Demaria junto a su compañero de elenco en Señora Odio, Alejandro Curlane, obra que estrena la primera semana de agosto Gentileza

-¿Con tus hijos ya más grandes te animaste a dar ese paso?

-Poco a poco. Primero arranqué como DJ y para eso me ayudó también la actriz porque lo mío no es solo pasar música porque la vibro y la siento. Y todavía hoy es lo que más me reditúa económicamente. Además, tengo mi marca de zapatos, que nació en febrero de 2021. Y en la actuación puedo jugar. Mis hijos ya están más grandes.

—¿Y en qué andan?

—Silvestre se recibió en mayo en Parsons en Diseño y gestión estratégica de la licenciatura de administración de empresas. Ahora está de vacaciones, pero en septiembre vuelve a Nueva York a forjar su futuro. Florián está en la secundaria, a Félix también le queda este año y otro más de secundaria, y Santos estudia Negocios digitales en la Universidad de San Andrés. Cuesta verlos volar, pero es lo que tienen que hacer y así también me crio mi madre, con garra y libertad. Es algo que le agradecí porque mi hermano había fallecido en un accidente unos meses antes de que yo naciera. Sin embargo, no me crio con miedos y siempre se lo agradezco. Mi mamá fue una gran forjadora de mis alas y de que sea la mujer emprendedora que soy. Es una gran maestra y eso quisiera yo para mis hijos.

Puli Demaria, sobre sus hijos: "Cuesta verlos volar, pero es lo que tienen que hacer y así también me crio mi madre, con garra y libertad" Gentileza

“Es un aventurero como yo”

-Hace un tiempo contaste la posibilidad de mudarte a Mendoza con tu novio, Federico Deis, ¿sigue en pie ese proyecto?

-Sí, de viejita porque me encanta la montaña, pero no todavía. Ahora estoy en otro momento, me rearmé después de la separación del padre de mis dos hijos más chicos. Y hace cuatro años que estamos juntos con Federico.

-¿Les funciona la relación a distancia?

—Él tiene a sus hijos en Rosario, es un padrazo y me encanta. Y trabaja entre Mendoza y Buenos Aires. Además es parte de Los piyus, que es un grupo de amigos que viaja por el mundo en moto; hace poco estuvo en los Pirineos. Es un aventurero y me encanta porque también lo soy. Es un gran hombre y un gran compañero. Soy una mujer atípica, mamá de cuatro hijos, los dos mayores no tienen papá porque falleció (Matías Corti) y de alguna manera soy madre sola; tengo tres trabajos a los que les pongo toda mi pasión. Encontré a alguien que me acompaña, me apoya y me aplaude, y me dice que vaya por más. Me parece que es un enviado de los angelitos que tengo en el cielo.

Sobre su pareja, Federico Deis: "Es un aventurero y me encanta porque también lo soy. Es un gran hombre y un gran compañero" Gentileza

-¿Y cómo son esos encuentros?

-Los buscamos y tratamos de ser creativos. Cuando podemos estar juntos, disfrutamos de mirar alguna serie abrazados en el sillón. Sus hijos son adorables, mis hijos lo súper quieren. Son todos varones y es más fácil porque sabemos manejarnos. Cuando tus hijos ven que estás bien, todo fluye. También tratamos de vacacionar juntos y la pasamos muy bien. Y cuando está en Buenos Aires está en casa. Somos una pareja real con todo lo que eso involucra; por ejemplo, a veces llegamos cansados y solo queremos estar tirados leyendo o mirando una peli.

—Y con tu ex, ¿cómo te llevás?

—Con mi exmarido [Martín Chule Bernardo] me llevo bárbaro y es un excelente papá. El tiempo acomoda todo, con ganas y esfuerzo. Ahora estoy a full con la colección de verano de mis zapatos y puedo contar que es espectacular, combina texturas en colores pastel con flores, y está pensada para que la mujer siga pisando fuerte. Son todos diseños míos, zapatos de autor hechos artesanalmente. Porque soy zapatera y estudié diseño de zapatería en 2017.

Una amistad para toda la vida

-Pampita siempre te alentó en eso.

-Sí, porque en Pampita online yo siempre pensaba mis looks en base a los zapatos y Caro me decía que tenía que poner una marca de zapatos. Después de mi separación y gracias a mi analista, nació mi marca. Ya tenía dibujos y me animé.

-¿Sigue creciendo esa amistad con Pampita?

-Sí, por supuesto. Somos amigas desde hace 25 años. Vivimos muchas cosas juntas y mi amistad con ella dura toda la vida. Siempre me apoya y yo a ella, estamos presentes en todo lo que transitamos. Viene a mis obras de teatro, a mis desfiles. Carolina es muy buena amiga, una gran fan, una porrista de sus amigas.

Para agendar

Perturbación se estrena el próximo 19 de agosto, a las 21, en el Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150).