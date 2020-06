Pampita Ardohain reveló los motivos por los que decidió volver a la TV

A poco de comenzado su ciclo 2020, Pampita Ardohain se despidió de la pantalla alertada por el avance de la pandemia de Covid-19; este lunes, la modelo regresa a la pantalla de Net TV Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Esta tarde, Pampita Ardohain vuelve a la televisión con su programa Pampita Online . Si bien la modelo comenzó con su ciclo a principios de marzo, el mismo tuvo que ser interrumpido debido a la pandemia y la cuarentena obligatoria. Tres meses después, y casi en el momento del mayor pico de contagios de Covid 19, la modelo y conductora explicó los motivos por los cuales ahora sí decidió volver a la pantalla de Net TV.

"Estoy muy contenta de regresar. La verdad que Pampita Online es un programa que quiero mucho, que disfruto mucho hacer, que la gente de Net me da toda la libertad para hacerlo a mi manera y es un producto que quiero cuidar, así que en conjunto hemos decidido que hoy volvemos", aseguró la conductora a través de un audio en Nosotros a la mañana .

Con respecto a las razones por las cuales decidió regresar justo antes de volver a entrar en una estricta cuarentena, Ardohain reveló: "Cuando me fui, hace más de tres meses, jamás hubiera imaginado que íbamos a estar 100 días encerrados y nunca imaginamos que íbamos a tener que volver justo cuando empieza el pico de contagios, pero es un programa que quiero cuidar y le da trabajo a mucha gente: panelistas, productores, sonidistas, camarógrafos, así que hay que ponerle mucho corazón y que salga lindo. Y cuidarnos mucho para que salga al aire y no pase nada".

Por último, agradeció el apoyo de todos sus colegas de Nosotros a la mañana y aprovechó para tirarle un palito a quienes no le tiran buena onda. "Gracias por el apoyo. No todos los programas tiran buena onda con el regreso y a veces me pregunto por qué, si lo único que hago es trabajar", concluyó sorprendida.