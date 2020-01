La intérprete de tangos atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida Crédito: Instagram

En los últimos años, Andrea Ghidone decidió darle un giro a su carrera artística y dedicarse de lleno al tango. Con un nuevo espectáculo en calle Corrientes, la cantante pasó por el living de Intrusos y, tras hablar sobre su nueva apuesta junto a Guillermo Fernández en el teatro Tabarís, se refirió al difícil momento familiar que está atravesando: su hija de 13 años se va a vivir a Uruguay con su papá.

"Este espectáculo es una reivindicación al amor, al romanticismo. Quise ponerle al tango un color de rosas y que no sea siempre sufrimiento y dolor", relató la intérprete, productora y directora de Tango en rose.

En cuanto a los motivos por los cuales la actriz decidió bajarse del género de revista para convertirse en cantante de tangos, explicó: "La situación de estar sola con mi hija me hizo salir a trabajar, no tenía otra. Estaba muy feliz donde estaba trabajando pero necesitaba un proyecto propio. Ser mi jefa. Fue un trabajo diario constante de muchísima inversión". Y muy feliz por sus logros, agregó: "Cuando mi viejo falleció, empecé a escribir. En ese momento estaba haciendo temporada con Aníbal Pachano. Sentía que tenía que reconvertir ese dolor en otra cosa y surgió esto", aseguró orgullosa.

Sin embargo, no todo es color de rosas en su vida. Mientras disfruta de un gran presente laboral, Ghidone está pasando por unos de los peores momentos personales, ya que su hija de 13 años decidió irse a vivir a Uruguay con su papá. "Está entrando en la adolescencia y empezó a hacerse escuchar de otra manera. Su deseo desde hace un tiempo es irse a vivir a Uruguay. Su idea es hacer el secundario allá", confesó la cantante tras asegurar que la adolescente tiene a toda su familia en el país vecino y acá estaban "las dos solitas".

Enseguida, Andrea contó cómo fue su reacción al enterarse de las intenciones de su hija. "A principio de año empezamos a buscar opciones de colegio para el secundario. Ella me dijo que se quería ir y mi primera reacción fue no. Pensé que era algo que me decía pero que no lo iba a llevar a cabo. Ella siempre viajaba los fines de semana largos y vacaciones para allá", expresó con cierta angustia.

Al confesar que está sola en el plano sentimental, la cantante ya está planeando cómo será su vida sin su hija en Buenos Aires. "No estoy en pareja pero estoy bien. Voy a tratar de transformar este momento en algo que me sirva. Voy a seguir estudiando algunas cosas que empecé hace un tiempo y aprovechar para aprender cosas nuevas", concluyó resignada.