Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”: “Con mucho amor”

Andrea Ghidone (47), la bailarina y actriz uruguaya instalada en Buenos Aires desde hace casi 20 años, sorprendió al anunciar su boda con un empresario conocido como “El señor del tabaco”.

"Les cuento que en 2026 nos casamos“, reveló la exvedette en una publicación de Instagram en la que compartió algunas postales en Europa junto a su enamorado.

Los famosos que reaccionaron con sorpresa frente al anuncio de casamiento de Andrea Ghidone

Entre los más de 200 comentarios que recibió la artista de Madame Tango, algunos famosos amigos mostraron su asombro por la noticia. “Keeeeeeeeeee?????!!!!!!! felicitacioneeeeees!!!!!!”, exclamó Facundo Arana junto a un sinfín de emojis de corazones rojos. “AHHH”, sumó Anita Pauls, como si estuviera gritando de emoción. “Que sea con mucho amor, Andre querida”, expresó Mariana Brey, mientras que Daniel Ambrosino la felicitó con una seguidilla de emojis de aplausos.

Aunque Ghidone no dio mayores detalles de su relación, se supo que su novio y futuro marido es el empresario Pablo Otero, ex pareja de la bailarina Laura Fidalgo y director de la Tabacalera Sarandí, la más grande de Argentina, cuya facturación estimada es de 800 millones de dólares anuales.

Andrea Ghidone reveló sus planes de boda con el empresario Pablo Otero para 2026

Ghidone y Otero llevan tiempo juntos y recientemente compartieron un viaje de ensueño por varias ciudades de Europa donde, se presume, habría ocurrido la propuesta de casamiento.

Días atrás, la bailarina de tango había publicado en sus redes sociales varias fotos y videos de sus vacaciones en el viejo continente, aunque en ninguna de ellas había retratado a su pareja. A quien sí había mostrado fue a su hija Natasha, fruto de su primer matrimonio en Uruguay con Gabriel Delmonte.

Otra de las fotos que la exvedette publicó en su perfil de Instagram junto a su futuro marido

Vedette, bailarina y actriz, la uruguaya de 47 años se instaló en 2007 en Argentina, donde fue parte de Bailando por un sueño e integró el elenco de resonantes espectáculos de revista. Luego de una carrera como vedette, la artista oriental reconvirtió su perfil y ahora encabeza el espectáculo Madame tango, donde combina actuación y danza.

Otero debe pagar hasta US$2000 millones

A mediados de agosto, tal como informó LA NACION, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, con lo que Pablo Otero, conocido como “El señor del tabaco", que había evitado el pago de esas tasas mediante recursos de amparo, ahora debe abonar hasta unos 2000 millones de dólares que le reclama el Estado.

Otero había tratado de evitar esta decisión. Argumentó que había ingresado en una moratoria en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que había desistido de su recurso para que la Corte le dijera si era constitucional o no el pago, pero de nada le sirvió.

El monto preciso de la deuda no está determinado. Oscila entre 400 y 2000 millones de dólares, según el cálculo que efectúe ARCA, que deberá determinar la deuda, los intereses y las multas de los diferentes períodos en los que Tabacalera Sarandí no pagó el Impuesto Interno Mínimo. Del organismo recaudador depende ahora la celeridad de la definición de la deuda.

Pablo Otero

El máximo tribunal resolvió por unanimidad con el voto de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Patricia Moltini, de la Cámara Federal de Tucumán; Mariano Llorens, de la Cámara Federal porteña, y Mario Boldú, de la Cámara Federal de Posadas.

El tribunal dispuso revocar la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, relacionados con el impuesto interno al tabaco. Con este fallo, termina la cadena de medidas cautelares que le permitieron a la empresa Tabacalera Sarandí evitar el impuesto durante ocho años y poner en el mercado productos con un precio menor que los de la competencia.