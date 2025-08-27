Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

Andrea Ghidone sorprendió a todos cuando contó que el año que viene se casa con Pablo Otero, un empresario conocido como “El señor del tabaco”. LA NACION quiso saber más detalles de ese romance y habló con la bailarina uruguaya, quien se mostró feliz y en medio de los ensayos para el espectáculo de tango que brindará el 22 de octubre y que se llamará Ellas son tango.

Ghidone y el dueño de Tabacalera Sarandí se conocen desde hace tiempo, pero el verano pasado se reencontraron en las playas esteñas. “Unos amigos en común nos volvieron a juntar. Yo estaba vacacionando con mi hija Natacha, y él estaba con sus hijos. A partir de ahí comenzamos a charlar más seguido, y bueno… Arrancamos. En febrero yo volvía con algunas funciones de Madame Tango y decidí pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia en Uruguay, y después nos fuimos unos días a Punta del Este con mi hija”, detalló.

Entre charla y mensajitos, el romance con el empresario tabacalero continuó en Buenos Aires. “Fue todo muy despacito, tranquilamente, porque hacía mucho tiempo que los dos estábamos solos. Y yo estaba bien, sin expectativas de formar una pareja. Pero fue muy lindo empezar a conocernos, y conocerlo a él, y volver a creer en esta posibilidad de construir una historia juntos. Soy una persona de perfil bajo y no me gusta hablar de mi vida privada, pero tampoco tenía ganas de seguir escondiéndome, ni tenía por qué. Mi hija ya lo conoce, yo conozco a su familia y estaba todo bien. Faltaba comunicárselo a todas las personas que me quieren, me conocen, y saben que me hacía falta estar en pareja, aunque no lo buscaba tampoco”.

-Entonces esta historia de amor te sorprendió….

-Sí. Y es muy hermoso. Lo más lindo que me pasó fue tener ganas de volver a verlo y disfrutar de momentos juntos. Después de tantos años sola, si la persona coincide con un checklist de 15 cosas para que encaje, entonces encuentro más tiempo para dedicarle y estar en pareja. Tiene que cerrar en muchos aspectos para dar este paso, presentárselo mi hija, contarlo, y tener este proyecto juntos para el año que viene.

-¿Hay fecha?

-En breve vamos a hacer una ceremonia íntima donde vamos a comunicar todo eso. Primero queremos contarlo a nuestras familias. Lo saben, pero no lo contamos formalmente.

-¿Y cómo te pidió que te casaras con él?

-Ya lo veníamos hablando, pero fue en un viaje que hicimos a Europa. Primero me fui unos días con él y después ya tenía arreglado un viaje con mi hija, desde hace tiempo. No coincidimos en ese momento para que no se mezclaran las cosas y poder disfrutar por separado, así que nos tomamos unos días y ahí hablamos de esto seriamente, como se tiene que hablar.

-¿Y dónde se dio esa charla?

-En Cerdeña, Italia. Fue en una cena, en un lugar romántico en el que estábamos solos.

-¿Qué más podés contar de la boda?

-No mucho todavía porque tenemos que decidir primero. Los papeles no son lo más importante para mí y tampoco para él, pero me parece hermosa la posibilidad porque hacía mucho tiempo que no me pasaban estas cosas con alguien. Y descubrí a una persona hermosa con quien sé que vamos a estar bien, el uno para el otro. Por eso me gusta concretar este casamiento. Hay muchas cosas que todavía faltan charlar. Mientras, estamos disfrutándolo mucho.

-Ya te habías casado en Uruguay…

-Sí, hace muchos años… Con el padre de mi hija.

-Y este buen momento personal viene de la mano con un buen momento laboral.

-Sí, el 22 de octubre estrenamos Ellas son tango. Es un show musical de tango, con un homenaje a Tita Merello, a Libertad Lamarque, a María Nieves, y a otros grandes del tango. Estoy también en la producción artística, como en Madame Tango. Esta semana termino de cerrar algunos detalles. Sí puedo adelantar que todas son figuras, vamos a tener orquesta en vivo y va a estar súper lindo.