El drama de Kenny Palacios, el peluquero de Wanda Nara: su padre murió de Covid y él también se contagió Crédito: Instagram

7 de enero de 2021 • 13:58

Kennys Palacios, el peluquero de Wanda Nara y Charlotte Caniggia, contó su sufrimiento al transitar el Covid-19 y habló sobre la muerte de su padre, también a causa de este virus.

"Tuve mucho miedo. Empecé con mucho dolor de cuerpo y mucha fiebre. Fui a la guardia y me hicieron una placa. Y ahí quede directamente internado. Me había agarrado neumonía", comentó el estilista este jueves en Los ángeles de la mañana. Ya dado de alta y recuperándose día a día, Palacios recordó cómo fueron sus días internado. "Me llenaron de agujas, me llenaron de pastillas, fue bastante traumático. Es una enfermedad que la pasás solo. Iban pasando las horas y yo seguía en un cuartito esperando que me trasladen a otra clínica porque no había camas, así estuve 10 horas", confesó todavía angustiado.

Y enseguida su angustia se incrementó cuando mencionó que meses atrás su padre murió a causa de la misma enfermedad. "Yo esto ya lo había vivido hace unos meses con mi papá, que falleció también de Covid. Tenía 58 y también fue así. Mi hermana lo llevó porque no podía respirar y es entregarlo a los médicos, porque no tenés más contacto con tu familia", recordó, entre lágrimas.

Casi sin poder hablar y totalmente quebrado, el peluquero de las famosas aseguró que lo más triste de todo fue no poder despedir a su padre. "Es lo más duro porque no pude ni reconocer el cuerpo de mi papá, no te dejan ver a nadie. Es una enfermedad que se transita tan solo que eso me hizo mucho mal. Necesitás el abrazo de alguien para sentirte fuerte y querido y no podés, los médicos entran todos camuflados".

"Las horas se me hacían muy largas. Es muy feo estar solo sin que nadie te pueda ir a ver o abrazar. Fue una semana que fueron años para mí. Era todos los días levantarme y rogar no tener más fiebre, era lo único que me importaba", confesó al tiempo que aclaró que todavía sigue con un tratamiento para los pulmones.