El fuerte cruce tuitero de Nancy Dupláa y Luis Novaresio

Animales sueltos se renovó. Después de varios años al aire de América, y con la conducción de Alejandro Fantino, el ciclo que inicialmente era de humor mutó hacia nuevos horizontes y se convirtió en un programa de contenido político y de actualidad. Y cuando su histórico conductor dio un paso al costado, el nuevo elegido para llevar adelante el barco fue Luis Novaresio. El periodista político, acompañado de un importante equipo, es la cara de una nueva temporada del ciclo y el protagonista de una inesperada polémica.

El nuevo slogan de Animales sueltos dice "Tenés muchas preguntas. Encontrá muchas respuestas". Nancy Dupláa subió la imagen del programa a su cuenta de Twitter, y escribió: " ¿Acá vamos a encontrar las respuestas?". Lejos de evitar la polémica, el propio Luis Novaresio le contestó: " Así es Nancy. Algunas respuesta habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde".

Por su parte, la actriz le replicó: "¡Oído atento a lo que se responde! Y después sacarán las conclusiones objetivas de eso. ¡Somos pocos y nos conocemos mucho ya!". El cierre de ese breve intercambio lo cerró el periodista, que retrucó con un pase de factura incluido: "De paso: estás invitadísima al programa. Como lo estabas a la entrevista mano a mano. Un fuerte abrazo y mis respetos".

La periodista Romina Manguel, que desde hace años forma parte de Animales sueltos y que esta nueva temporada estará junto a Novaresio, también tomó el guante y le contestó vía Twitter a la actriz. En su cuenta personal, Manguel escribió: "Por ahí sí Nancy. A lo largo de estos años hemos dado varias. No todas. No siempre. No todas las que nos hubiesen gustado. Pero algunas que valieron la pena seguro. Abrazo grande".

De esa manera y con un breve cruce tuitero, el ciclo periodístico llegó a la pantalla de América y en la noche del 2 de marzo comenzó una nueva temporada que promete estar cargada de polémicas.