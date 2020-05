Nervios y malos tratos en El gran premio de la cocina. Crédito: Instagram

28 de mayo de 2020 • 01:23

Cada vez más lejos de las hornallas y más cerca del escándalo, a medida que se acercan las instancias finales El gran premio de la cocina suma polémicas. A los participantes se los nota tensos, con pocas pulgas, aún cuando los desafíos de cada emisión no son culinariamente complejos.

El desempeño de Luis Santa Cruz, quien la semana anterior estuvo a punto de quedar afuera del certamen, deja mucho que desear en más de un sentido. Con el jueves encima, el participante está otra vez en la cuerda floja, su comida no tiene términos medios, o gusta mucho o directamente es vapuleada por el jurado.

Sin embargo, lo peor no es su destreza gastrónomica, sino su temperamento. Aunque se esfuerza en mostrar una personalidad jocosa, sus "chistes" (si se los puede llamar de esa manera) cada vez caen peor.

En la emisión del miércoles, Carina Zampini estaba presentando a cada uno de los integrantes, y por decir que Luis estaba preocupado, recibió la agresiva respuesta de este: "Estás diciendo cosas que yo no dije, 'Preocupado' no dije. No pongas en mi boca cosas que yo no dije, por favor".

La conductora decidió obviar la brusca contestación y se corrigió: "Bueno, nervioso, pero ¿preocupado no estás?", a lo que este respondió negativamente. A continuación, Zampini dio paso a una grabación del backstage de El gran premio... donde, efectivamente, el concursante reconocía estar preocupado por su flojo desempeño.

Expuesto, el participante se excusó en su "mala memoria", aduciendo que no sabe ni cuántos años tiene ni cuántos años tienen sus hijos. Pero Juan Marconi (co conductor del ciclo), lo definió en cuatro palabras: "Es un gran mentiroso".