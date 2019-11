El hermano de Rodrigo Guirao Díaz, involucrado en un nuevo caso policial

Rodrigo Guirao Díaz habló sobre el complicado momento que atraviesa su hermano, Gonzalo, quien recientemente se vio involucrado en un caso policial Crédito: Instagram

" Gonzalo, el hermano de Rodrigo Guirao Díaz, está acusado de robo", apuntó Ángel De Brito, ni bien comenzaba su programa. Frente a la sorpresa de todas las panelistas del ciclo, el conductor de Los ángeles de la mañana presentó el móvil desde el lugar del hecho, para profundizar en los detalles policiales del caso.

"Como Rodrigo está trabajando en México, le dejó su departamento de la torre de Nicaragua y Humboldt a su hermano", contó Maite, la cronista del programa de eltrece. "El viernes por la noche, a las 20.30, Gonzalo salta de su departamento al de al lado. Allí, vive una mujer norteamericana de 25 años, que al verlo en su balcón se asusta y avisa a la seguridad del edificio. Seguridad llama a la policía y Gonzalo desaparece del edificio, no lo pudieron encontrar más", siguió.

Tras asegurar que el joven tenía antecedentes por haber robado 16 bicicletas en Ciudad Universitaria en junio de 2018, De Brito agregó que el paradero de Gonzalo aún es desconocido. "Cuando llegan a su departamento, la puerta estaba abierta y su celular y billetera estaban ahí. Al parecer se escapó mientras un auto salía del garaje, evitando las cámaras. Ahora tiene la entrada prohibida", agregó la movilera desde la puerta del edificio en Palermo.

Sin embargo, el conductor interrumpió su relato al recibir un mensaje del actor, quien muy apenado por la situación explicó lo sucedido. "Soy muy malo para hablar en público, les pido disculpas, son temas que me tienen muy preocupado y triste. Mi hermano se encuentra atravesando un mal momento de salud vinculado a ataques de pánico, fobia, depresión y una posible patología de adicción", comenzó el actor a través de un mensaje de WhatsApp.

"Hace años ando detrás de él ayudándolo, conteniéndolo y tratando de que comience un tratamiento psicológico. La ley de salud mental 26.657 torna complicada la persecución de los tratamientos y la ayuda a los familiares. Quizá muchos leyendo esto puedan sentirse identificados. He adoptado la necesidad de iniciar un trámite en pos de proteger la salud de mi hermano, y en tal sentido agradezco la celeridad judicial", expresó en relación al problema de salud de su hermano.

Luego de este preámbulo para poner en tema a la audiencia, Guirao Díaz se refirió al hecho puntual del viernes. "Quiero negar rotundamente la existencia de un robo y, mucho menos, de un intento de abuso. Hoy, en estos tiempos, habría que tener más cuidado cuando se inventa sin fundamentos jurídicos sobre estos temas tan sensibles para nuestra sociedad", señaló.

"Mi hermano, producto de una alteración psicológica y probablemente de consumo, puso o buscó poner en peligro su vida arrepintiéndose gracias a que fue descubierto por esta vecina. Me encargué personalmente de pedirle disculpas por el susto que vivió a causa de esta alteración de salud mental de mi hermano, y dialogando con ella comprendió y se mostró preocupada por mi hermano", aseguró.

Muy angustiado por la situación que está viviendo su familia, confirmó que aún desconoce el paradero de su hermano: "Estamos muy dolidos y preocupados, no sabemos dónde está ni cómo está, así que en nombre de mi familia pido el respeto que esta situación delicada merece; que se pongan en nuestro lugar por un segundo. Queremos encontrarlo para poder darle la contención que urgentemente necesita", dijo, mientras agradeció a todos los que se preocuparon por esta situación que les toca vivir.

La palabra de Rocío Guirao Díaz

La que también habló fue la prima de Gonzalo y Rodrigo, Rocío Guirao Díaz, quien se mostró muy apenada por la situación, aunque aseguró que hace 20 años que no tiene vínculo con el joven. "Me acabo de enterar, no sabía nada. Yo no lo veo a Gonza. Creo que la última vez que lo vi yo tenía 15 y ahora tengo 35. No tengo contacto con él, con el único que me comunico es con Rodri", confesó la modelo.

En cuanto a su problema de salud, explicó: "Al no tratarlo a él hace tantos años, no sé en qué anda, qué le está pasando. Hace poco hablé con Rodrigo porque hubo otro tema con Gonza, pero no sé qué lo llevó a esto, me da mucha pena. Yo estoy siempre, saben que cuentan conmigo para lo que necesiten", concluyó.