El actor argentino Rodrigo Guirao Díaz conmemoró este lunes el primer aniversario con la intérprete española Arianna Aragón.

La pareja consolidó su relación entre Madrid y Buenos Aires tras conocerse en un contexto laboral y expuso su felicidad a través de diversas plataformas digitales.

La joven de 27 años pertenece a un reconocido clan del entretenimiento en España y cobró notoriedad por sus propios trabajos en televisión.

Quién es la mujer de familia de artistas que enamoró a Rodrigo Guirao Díaz

Arianna Aragón cuenta con una trayectoria propia en los medios españoles. Su rostro ganó popularidad por su participación en el reality First Dates: Hotel. Allí desempeñó el rol de camarera. La actriz porta un apellido ilustre dentro del mundo del espectáculo de su país al ser hija del humorista Rodrigo “Rody” Aragón.

La actriz española es hija del humorista Rody Aragón y de Patricia Santamarina

Su árbol genealógico la conecta directamente con la historia de la televisión hispana. Su abuelo fue Alfonso Aragón Bermúdez, el mítico payaso Fofó. Este integró el recordado grupo Gaby, Fofó y Miliki, conocidos popularmente como Los payasos de la tele.

El entorno familiar de Aragón se relaciona con el ámbito artístico por todas sus ramas: su madre es la productora teatral Patricia Santamarina. La conexión con la industria se extiende a su padrastro. Se trata del reconocido actor y presentador español Carlos Sobera, figura de ciclos como El forastero y la obra Hasta acá hemos llegado. Esta herencia cultural moldeó el perfil de la joven antes de su encuentro con el modelo argentino.

Arianna Aragón es nieta de Alfonso Aragón Bermúdez, el mítico payaso Fofó Captura TikTok / @Djdani

Un amor nacido entre guiones

La relación sentimental comenzó en suelo español. Rodrigo Guirao Díaz se instaló en Europa para el rodaje de la serie La encrucijada. El proyecto contó también con las actuaciones de Àstrid Janer y Abel Folk. Las versiones más fuertes señalan que el flechazo ocurrió durante las jornadas de grabación de esta ficción. El vínculo trascendió lo profesional y se consolidó fuera del set.

La diferencia de edad entre los protagonistas no representó un obstáculo para el desarrollo de la pareja. Él es 18 años mayor que ella, dado que el actor tiene 45 años y Aragón cumplió 27. La relación marcha sobre ruedas según lo demuestran sus interacciones públicas y privadas.

Ambos se conocieron en Europa durante el rodaje de la serie La encrucijada (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

Mensajes por el primer aniversario

La pareja cumplió sus primeros 365 días de noviazgo este lunes 1 de diciembre. Ambos eligieron la red social Instagram para expresar su afecto ante sus seguidores. Guirao Díaz compartió una selección de fotografías.

Las imágenes los mostraron en situaciones distendidas en la playa y sonrientes dentro de un ascensor. El actor acompañó el álbum digital con una dedicatoria directa. “Un año demasiado hermoso. Nunca imaginé tener esta suerte de conocerte. Sos todo lo que está bien”, escribió el argentino.

La publicación del protagonista de Terra Ribelle acumuló cerca de 60 mil interacciones positivas. El modelo optó por restringir los comentarios en el posteo y Aragón respondió desde su propio perfil con un gesto romántico. Publicó un video musicalizado con la canción Fix You de la banda británica Coldplay.

Rodrigo Guirao Díaz tiene 45 años y es 18 años mayor que su pareja (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

El clip recopiló momentos vividos durante el año. La actriz sumó frases emotivas a su publicación y replicó el mensaje de su novio con el tema Nothin’ Can Change This Love de Sam Cooke de fondo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.