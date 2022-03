El Hotel de los Famosos: Leo García huyó sin dar explicaciones y dos participantes luchan por seducir al encargado de cocina

Luego de una primera semana plagada de enfrentamientos y, tras haberse convertido en el primer participante nominado por sus compañeros en esta nueva ronda, Leo García abandonó El Hotel de los Famosos. Los rumores de su huida ya sonaban fuerte desde hace algunos días en las redes y en los programas de chimentos, pero llegado el momento, no hubo precisiones: las cámaras del programa no captaron el momento de la deserción ni hubo explicaciones sobre el motivo que lo llevó a tomar la decisión.

Este martes, el programa comenzó de manera especial, con Pampita Ardohain en los jardines, hablándole a los televidentes. “En El Hotel de los Famosos todos los días hay cambios, sorpresas y nuevas aventuras. Los conflictos internos y los choques de personalidades comienzan a ser un problema. La presión de la convivencia y una noticia inesperada provocarán un gran revuelo”, prometió la conductora. Y, finalmente, reveló: “ Leo García no pudo resistir y abandonó el hotel, dejando a sus compañeros totalmente sorprendidos ”.

Luego, sí, dieron comienzo a un nuevo día, con el gerente del hotel, Gabriel Oliveri, repartiendo las tareas entre los miembros del staff. Así, Imanol Rodríguez, Maximiliano “Chanchi” Estévez y Alex Caniggia quedaron a cargo de preparar el desayuno; Lissa Vera y Majo Martino de servirlo; y Matilda Blanco y Rodrigo Noya de pasar el lampazo y baldear. Esta última dupla se encontró con una sorpresa desagradable al entrar al baño de la suite especial, un espacio que -en teoría- nadie había usado en los últimos días. “¡Un desastre! El baño está como si uno de los huéspedes hubiese entrado a la noche... Tanto la parte del inodoro como la del bidet”, se quejó el actor de Valentín.

Sentados a la mesa, los huéspedes comenzaron a charlar sobre la huida de García. Sus excompañeros del staff durante la semana pasada, Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeiro y Kate Rodríguez fueron quienes se mostraron más conmovidos. Ante el silencio de Sabrina Carballo, Martín Salwe y Melody Luz, Luna reveló que -la noche anterior- el intérprete de “Morrisey” había amenazado con irse. “Se lo contó a Kate”, indicó.

La dominicana, entonces, tomó la palabra: “Me dijo que se quería ir y me pidió que no le contara a nadie”, les dijo a sus compañeros. Y después, en un mano a mano con la cámara y sin testigos, agregó: “Me dijo que se iba a escapar. Me deseó suerte, que me vaya superbién y agregó que sentía que esto no era para él”.

Quizá como parte de su estrategia o tal vez para incomodar a Salwe, el principal “enemigo” tanto suyo como de García dentro del Hotel, en la charla del desayuno, Kate cambió esa versión y aseguró: “Me dijo que estaba mal por todo lo que pasó. Acá todos se ponen nerviosos por algo y cada quien lo procesa a su manera” . Tocado, Salwe acotó: “Y sí... Le faltaba contención”.

Sin embargo, a solas con la cámara, el reemplazante de Marcela Feudale en la última edición de ShowMatch expresó orgulloso: “A Leo lo saqué yo”. Y luego explicó: “Fuimos varios: Matilda y Lissa también. ¡Chau, Leo!”.

Mientras tanto, en un alto de sus funciones, Caniggia, Noya, Vera y Martino decidieron romper las reglas y hacer uso de la piscina, algo que los miembros del staff no tienen permitido. No lo hicieron discretamente, sino a los gritos y molestando adrede a Luna y Carballo, que se encontraban en el solarium. Semejante actitud fue merecedora de un llamado de atención por parte de Olivieri.

Sin embargo, lo más importante de aquella reunión improvisada entre miembros del staff y huéspedes es que Matilda reveló que Santiago Albornoz Del Azar, el encargado de la cocina del hotel, también estaba coqueteando con Martino, además de hacer lo propio con Melody Luz. Lejos de enojarse, la bailarina y la periodista se retaron a conquistarlo .

Más tarde, los tres coincidieron en la cocina y, por más que el cocinero le confesó a las cámaras que prefería a Luz, la primera compulsa la ganó la periodista. “Me aburrí”, expresó la bailarina, antes de abandonar el lugar.

José María Muscari, el coach de convivencia, llegó al hotel para hablar con todos los participantes y proponerles un juego: crear un grupo de WhatsApp imaginario. La primera consigna fue hablar del primero que “ha abandonado el grupo”. Refiriéndose a García, Carballo opinó: “Este final fue lo mejor que le podría haber pasado a él, porque para mí es una persona muy sensible, es un artista, y estaba a punto de quebrar”.

“Él mismo dijo que tiene las emociones un poco desgastadas... Y llegó rápido a su límite”, agregó Martino. Para poner un poco de picante a la conversación, Muscari preguntó si ellos habían colaborado para que llegue a su límite. “Te puedo decir que estuve una hora hablando con él, tratando de calmarlo, porque lo vi muy mal. Lo vi mal. Y después se la terminó agarrando conmigo”, aseguró la integrante de Bandana.

“Yo hago un mea culpa”, se diferenció Blanco. Y continuó: “En algunas cosas no lo entendí, pero cuando quise acercarme, me pasó lo mismo que al resto: se enganchó. La estructura de él era armar una pelea, y yo no quería. Por eso me tuve que alejar, indefectiblemente”.

Luna estuvo de acuerdo. “Él hablaba mucho con Majo y conmigo. Quería armar un juego y nos contó que pensaba que siendo peleador o teniendo conflictos, iba a triunfar en este reality. Pero creo que no lo pudo sostener”. Mientras su compañera hablaba, el hijo de Mariana Nannis se reía junto a Noya. Muscari lo notó y le preguntó qué opinaba sobre el asunto. La respuesta, fiel a su estilo, no dejó dudas: “La verdad, me chupa un huevo”.

“Conmigo no hubo pelea, hubo una diferencia de base, pero nunca lo entendí. Él consideraba que yo soy una mala persona, que soy homofóbico. Y nunca entendí su planteo. Todo partió de un chiste, de un comentario, y él lo interpretó mal, así que fue un malentendido”, consideró Salwe. Y Lissa, asintiendo, agregó, para defender al locutor: “Es algo que no le dijiste solo a él, nos lo dijiste a todos”. Sin embargo, inmediatamente después, el coach de convivencia le pidió que “bloqueara” a uno de sus compañeros y eligió al locutor. “Es muy intenso”. Él negó serlo, pero despertó las carcajadas de todos sus compañeros.

A Blanco le preguntaron con qué dos compañeros no iría a tomar algo luego del programa y también optó por el locutor. “Para no escucharlo”, fundamentó, entre risas. Y sumó a su enemiga íntima: Kate. “Está como que se resiste”.

Todavía faltaba una revelación, y fue Pampita quien la anunció: “Como ustedes sabrán mejor que nadie, anoche, después de la votación del ‘cara a cara’, Leo García estaba mal por todo lo que pasó y prefirió estar solo, aislado del resto del grupo. Luego, nos dijo que quería irse, que esa era su decisión. Le pedimos que se despidiera de ustedes, pero prefirió no hacerlo. El lugar de Leo, será ocupado por un nuevo integrante. Ese integrante ingresará directamente como staff y es inmune. Pronto tendrán que recibirlo y espero que lo reciban bien”.

Luego, indicó que -por haber sido el segundo participante con más votos- Imanol Rodríguez tomaría el lugar de García y se convertiría, así, en el primer nominado de la semana. Todavía faltaba saber quién sería el segundo, y el momento de saberlo llegó cuando Pampita y Leandro “Chino” Leunis dieron por comenzado el desafío entre los miembros del staff.

En este caso, la prueba física volvió a incluir barro, sogas y distintos obstáculos. Como ocurrió la primera semana, el ganador pasaría al grupo de los huéspedes para poder disfrutar de todas las instalaciones. Los cuatro que pasaron a la segunda instancia de la competencia fueron, por orden de llegada, Caniggia, Vera, Noya y Estévez. Matilda se dio por vencida y Martino no llegó a tiempo, pero completó el segmento. Así, la asesora de moda se convirtió en la segunda nominada de la semana.

Los cuatro primeros se batieron en un nuevo duelo de destreza y coordinación para determinar el ganador. Y, esta vez, fue Noya quien consiguió volver al grupo de los “privilegiados”.

A la noche, staff y huéspedes disfrutaron del show del ilusionista Maxi Giaconia y de una cena al aire libre.