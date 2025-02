Denuncias, juicios y condenas: cinco grandes escándalos surgidos en el mundo de los realities

Emily Ceco, participante de la primera edición de Love is Blind (Netflix) denunció a su esposo Santiago Martínez por violencia de género. La partipante contó que el hombre, con quien se casó dentro del reality, la golpeó, abusó verbalmente de ella y que se escapó de la casa en la que vivían.

A partir del caso de la pareja surgida dentro del programa que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi, hacemos un repaso por otros escándalos ocurridos en el mundo de los realities.

El hotel de los famosos (Argentina)

La influencer Florencia Moyano denunció en la Justicia a Juan Manuel Martino por abuso sexual durante su participación en la segunda edición del reality de eltrece que condujeron Pampita Ardohain y Leandro “Chino” Leunis.

El certamen comenzó a grabarse en noviembre de 2022 y se emitió al aire recién en enero de 2023. Al mes del inicio del programa, la producción decidió apartar a Martino y le explicaron que Moyano estaba “incómoda”. Más tarde, se conoció lo que ella había vivido.

“Fui cayendo con el tiempo de lo que me pasó. Intentaba justificar lo que me había pasado. Me costó entender lo que había pasado. Uno en la cabeza lo niega, porque cuando sos una víctima solés negar lo que te pasa. Me llevó mucho tiempo reconocer que lo que me había pasado era una violación”, dijo la influencer luego de realizar la denuncia en la Justicia.

Y, sobre sus días dentro del reality que se grabó en una casona ubicada en la zona de Cañuelas, agregó: “Yo no podía ir al baño tranquila, se me metía en el baño. Él entraba a querer manosearme, a querer que pasara algo que yo no quería. Yo ponía excusas porque era lo que me salía en ese momento. Pero él me humillaba, me decía que yo era una aburrida, que yo no le daba nada y fue cada vez vulnerabilizándome más”.

Juan Martino decidió esperar para romper el silencio y referirse a la denuncia en su contra. Primero, apenas Moyano se presentó en la Justicia, fueron los abogados del hermano de la periodista Majo Martino quienes negaron los hechos. Y tiempo después, lo hizo él mismo.

El actor dio su versión de los hechos, sobre su salida del reality y la relación que mantenía con la influencer. “A mí me llaman y me dicen: ‘Juan, lamentablemente vamos a tener que separarlos a vos y a Flor’. Yo dije, desde mi ingenuidad, que por qué nos tenemos que cambiar de equipo. Y me dijeron: ‘No, no, te tenemos que separar del juego porque ella se siente mal, está incómoda con algunas cosas que vos le dijiste. Y la psicóloga y la producción decidieron que lo mejor es separarlos’”, relató en su momento.

“Y yo me preguntaba por qué. El programa había empezado hacía un mes. Y nosotros nos vinculamos desde el tercer día, teníamos una relación que estaba buena, era linda. Eso también me dolió un montón porque yo estaba involucrado con ella de verdad. Y yo sentía que ella estaba involucrada conmigo”, sostuvo Martino y agregó que todo lo que había sucedido en el reality estaba registrado ya que las cámaras grababan las 24 horas, aunque luego, por un tema de tiempos, se emitía un resumen.

Love is Blind - (Argentina)

Otro caso que se hizo público fue el de Ezequiel Ingrassia y Camila Pittaluga , quienes tuvieron una conexión dentro del reality. Sin embargo, la relación no avanzó y la producción del ciclo la omitió y decidió mostrar otras historias. Por caso, él terminó casándose con Julieta Fennema, de quien se divorció tiempo después.

Según Camila, que denunció al participante de la primera temporada por violencia y amenazas, mantuvo una relación clandestina con Ezequiel cuando él todavía estaba casado con Julieta. Afirmó que el vínculo duró entre dos y tres meses y lo describió como “muy intenso”.

Poco antes de que saliera al aire el reality, Ezequiel le mandó a Camila un bozal legal para que no pudiera hablar de él, por miedo a que revelara su historia mientras en el programa se veía la de él con Julieta. “Yo no voy a respetar esto”, dijo ella, según la información que se brindó en su momento en LAM. E Ingrassia comenzó a enviarle audios, “a amenazarla y a hostigarla”, aseguraron.

El 30 de noviembre de 2024, luego de haber sufrido ataques de pánico y ansiedad por la situación atravesada con Ezequiel, Camila se presentó en la Justicia y lo denunció por violencia de género, amenazas y hostigamiento. “Después de asesorarme con más de un abogado, después de meditarlo mucho, con miedo, con ataques de pánico, de ansiedad, con inseguridades, me animé a denunciar. Con el corazón en la garganta, con taquicardia, con el cuerpo temblando, me animé a hablar”, sostuvo Pittaluga. “Con mucha impotencia porque no hubiese elegido jamás tener que estar viviendo esto y llegar a esta instancia”, lamentó la exparticipante.

Luego de que la información se hiciera pública, y de haber sido denunciado, el hombre rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra. Así como también aseguró que no mantuvo una relación paralela con Camila ni engañó a Julieta. “Nunca llegó a ser pareja. O sea, una vez que nos divorciamos con Juli, cada uno hizo su vida, ella estuvo con gente, yo estuve con gente. La diferencia es que por ahí yo estuve con alguien del reality, pero fue una relación esporádica. Tampoco es que fue algo muy serio”, indicó Ingrassia.

“Yo me considero un tipo muy tranquilo, muy centrado. Nunca hubo un hostigamiento ni nada. Sí sé que de su parte, quizás de su supuesta mejor amiga, que ahora ya dejó de ser amiga, que me reenvió un audio en donde ella decía ‘cuando salga el reality voy a ver si vengarme y de la manera que me vengo’. Eso me parece que, para haber sido una relación que no funcionó, como puede pasar con cualquier relación, me parece muy fuerte. La palabra venganza ya me parece bastante. Yo creo que fue una relación normal que no funcionó. Ella argumenta que yo la ilusioné y la verdad no, quizás del otro lado estaba más enganchado que de mi lado. Sinceramente, no fue nada grave”, agregó y consideró que “hay un grupo que está buscando quizás un poco de cámara o exposición”.

“No me sorprende, pero tampoco es algo que me incomoda”, continuó Ezequiel y aseguró que en ese entonces no había sido notificado sobre la denuncia en su contra. “Yo lo tomé tranquilo. Como te digo, estoy tranquilo porque sé que no hay nada comprometedor. Sé que no hubo acoso, no hubo violencia ni hostigamiento”, finalizó.

Gran Hermano (España)

Carlota Prado, participante de Gran Hermano revolución, de España, denunció a José María López por abuso sexual durante su participación en el reality en noviembre de 2017.

El caso fue elevado a juicio, que se llevó a cabo en abril 2023, y el acusado fue encontrado culpable y condenado a 15 meses de prisión por el juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Aunque no fue preso ya que se trató de una condena menor a dos años y no contaba con antecedentes penales. También fue condenado a cuatro años de alejamiento e incomunicación con la víctima y le impusieron el pago de 6000 euros por el daño moral.

A partir de este caso, en todas las versiones de Gran Hermano del mundo se añadió una cláusula de consentimiento, que todos los participantes deben firmar antes de ingresar a jugar a la casa. Y una vez allí dentro, deben expresar de forma explícita ante las cámaras su consentimiento para mantener relaciones sexuales. Así se trate de una pareja establecida en el reality, y no sea la primera vez que suceda. De esta manera y para dar su consentimiento, cada uno de los participantes debe levantar su pulgar a cámara antes de iniciar el acto.

Gran Hermano (Brasil)

En la edición 2023 del programa que se realizó en Río de Janeiro, dos participantes fueron expulsados por acosar sexualmente a una compañera mexicana que había llegado de intercambio de la versión del reality de México. Se trata del cantante de rap MC Guimé y el luchador Antonio Carlos Junior, profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) popularmente conocido como “Cara de Zapato”.

En una de las fiestas dentro de la casa, el rapero tocó en reiteradas ocasiones y sin su consentimiento a la mexicana Dania Méndez. Por otro lado, esa misma noche, el luchador de MMA la besó y luego forcejeó con ella en la cama.

La producción del programa no dejó pasar estos episodios y decidió expulsar a ambos participantes. “Tenemos una invitada en casa. Una visitante. Una persona que ha venido de otro país. Pero, sobre todo, una mujer. Y, como todas las mujeres, merece un respeto absoluto. Por todo lo que hemos visto y oído, estoy aquí para decir que no nos gusta lo que vimos ayer. Fueron en contra de las reglas del programa”, leyó el comunicado el conductor del programa Tadeu Schimidt.

La casa de los famosos - (Estados Unidos)

Basado en el popular reality mundial Big Brother (Gran Hermano), la cadena televisiva Telemundo realizó La casa de los famosos. Y en la cuarta edición -llevada a cabo en México- la actriz Thalí García hizo fuertes acusaciones contra el programa luego de abandonarlo de manera abrupta.

La artista mexicana aseguró que se sintió presionada a participar del reality porque su esposo, Felipe Aguilar, fue despedido de la cadena internacional sin justificación. García explicó que nunca tuvo intenciones de formar parte de un reality, pero que debió hacerlo porque su pareja no tenía trabajo y a ella le habían cancelado su participación en otros proyectos.

Dentro de la casa, Thalí formó una alianza con el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera. Y, por miedo a lo que se decía de ellos afuera, abandonó el programa. Y, con esa decisión, renunció al premio de US$200 mil.

En un extenso video en el que mostró a flor de piel, Thalí García contó el supuesto trasfondo del reality y reveló que fue “secuestrada” durante 45 minutos en “El Confesionario”, sin poder salir. También acusó a la producción de impedirle el contacto con su esposo y que habían sido ellos quienes “armaron” su relación con el músico al hacerlos dormir en una suite con cámara las 24 horas. “Podíamos entrar, pero no podíamos salir”, contó en el vivo de Instagram en el que dio los nombres de todos los involucrados.

Allí, además, dijo que había sido medicada durante su participación en el reality y que fue víctima de acoso laboral.

La cadena Telemundo, en tanto, tomó cartas en el asunto y se expresó al respecto, en medio del escándalo. “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”, se leyó en su momento en el comunicado oficial que trascendió.

Milagros Monti Por