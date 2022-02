El llanto de Flor Peña tras escuchar el desgarrador testimonio de Fernán Mirás

Este miércoles, Flor Peña recibió en su programa Flor de equipo a su colega y amigo Fernán Mirás, quien brindó detalles del difícil momento que atravesó a principio de octubre cuando debido a un aneurisma debió ser intervenido de urgencia.

Fiel a su estilo descontracturado, el protagonista de ART decidió comenzar su relato con una anécdota de cuando compartía con Peña el escenario en la obra El h... de p... del sombrero. “Cuando yo estaba enfermo, tuiteaste lo que te pasó una vez, y yo fui testigo. Había alguien famoso que se estaba muriendo y hacía poco había comenzado a funcionar Twitter. Estábamos haciendo función, ella sale y me dice: ‘No sabés... Se murió tal’, vamos a llamarlo Juan Carlos. ‘Tengo que poner algo’. Y escribe: ‘Juan Carlos, una vida dedicada, bla, bla, bla’. Esto pasó en medio de la función, durante unas escenas en las que estábamos los dos abajo del escenario. Flor sube, vuelve a bajar y me dice: ‘¡No sé si está muerto o está vivo!’”, recordó el actor.

Y la conductora explicó: “Es que leo un mensaje de Dan Breitman que me dice: ‘Flor, vos ya lo diste por fallecido, porque yo todavía estoy con el ’. ¿Viste ese momento en el que vos sentís que tenés que decir algo? ¡Por qué tenés que decir algo! ¡Uno puede no decir nada!”.

Luego, se metieron de lleno en lo que le ocurrió al actor en octubre. “Salvo porque era fumador -ahora ya no-, Fernán es una de las personas más sanas que conozco. Por eso, cuando nos enteramos que había tenido el aneurisma, lo primero que hago es llamarlo a Pablo Echarri, porque ellos estaban haciendo juntos ART. Estabas en medio de las funciones...”, introdujo el tema Peña. Y Mirás asintió: “Sí, nos faltaba una semana más de funciones y a las tres semanas yo comenzaba a dirigir una película con Natalia Oreiro, así que estaba a pleno. Y me dolió la cabeza... Estaba tranquilo y me agarró un dolor de cabeza tremendo y muy fuerte. No podía moverme casi, pero decidí no tomar nada. Dije: ‘Esto es muy raro’, porque nunca me había dolido tanto la cabeza. Entonces, llamé al médico y me llevaron en la ambulancia y me operaron”.

Flor Peña se conmovió al escuchar el desgarrador relato de Fernán Mirás

“No sé si técnicamente puede decirse que tuve un aneurisma, porque el aneurisma es algo que tenés aunque no lo sepas, es como un globito en una arteria. Y lo que pasó en mi caso es que estalló y se me llenó el cerebro de sangre”, explicó el actor. Y explicó: “En ese momento no me asusté, porque pasé muchas veces por el quirófano: me operé a los 15 años de peritonitis, de vesícula... Yo voy y me opero. Una vez le dije a mi pareja: ‘Estoy en el hospital, me operan mañana, pero no vengas, vení mañana a la mañana’. Es que Santi, mi hijo, tenía meses. Pero bueno, lo cierto es que no le tengo miedo al sanatorio”.

“Te voy a decir lo que pasaba de este lado. Primero, sos alguien muy querido por quienes te conocemos y por la gente. Fue como raro que te pasara a vos, porque no sos alguien que se muestra como muy estresado, sos un tipo sano... Había mucho silencio, porque vos sos un tipo de perfil bajo... Yo lo llamaba a Pablo [Echarri] y le preguntaba qué era lo que pasaba”, contó la actriz. “Lo que pasó es que se hizo público muy rápido y yo no tenía idea de eso. Hubo un momento, creo que al otro día o el mismo día, casi no recuerdo porque estaba un poco pelotudo, en el que Pablo me dijo que había mucho ruido. Me dijo: ‘Si querés, digo algo y si no querés, no digo nada’. Y me pareció que estaba bien que hablara, que contara cuál era mi situación”.

“Cuando llegaste al sanatorio, ¿el médico ya sabía lo que tenías; más o menos lo intuía?”, quiso saber Flor. “Sí, lo intuían. Me hicieron un estudio y me dijeron: ‘Tenés esto, esto y esto. Te vamos a operar la cabeza, así que saludá a tus seres queridos’”. Entonces, la conductora insistió: “Pará, ahí no me podés decir que no te dio miedo”.

“¡El cagazo de mi vida! Dije: ‘A ver si Flor está poniendo...’. Estaba lúcido y no tuve miedo de morirme, porque para mí es un mito que nos morimos. Los demás se mueren, pero sé que yo no”, bromeó. Y, más serio, recordó: “Les mandé mensajes a mis hijos -si hablo de eso lloro- y me dije: ‘Es ahora”. Y una vez que hice eso, le dije a los médicos que me operaran porque me dolía la cabeza un montón... Y la zafé ”, continuó, emocionado.

Con lágrimas en los ojos, Peña le tomó la mano y explicó: “Me pongo en tu lugar y es tremendo pasar por algo así”. Y luego le preguntó si llegó a recibir una respuesta de sus hijos. “No, porque les dejé un mensaje de WhatsApp para que escucharan en caso de...”, respondió el actor, otra vez entre lágrimas. “Lo que sentí era que no había mucho que pudiera hacer; que estaba en manos de los médicos”, afirmó.

“Cuando me desperté, sabía que tenía que atravesar un par de semanas críticas. Y una manera de protegerme era pensar que iba a filmar en dos semanas, como lo tenía previsto. No trabajaba mucho porque me quedaba dormido, porque estaba con morfina encima, pero hacía storyboards, todo eso... Lo que me dijeron es que hay un 30% de gente que no sobrevive, un 30% al que le quedan secuelas y otro 30% a los que les pasa lo que me pasó a mí. El médico me decía que el peligro era que yo creyera que estaba bien y saliera a hacer boludeces al otro día. Como filmar una película...”, rememoró Mirás, sobre los momentos posteriores a la intervención quirúrgica.