El muro infernal: el día que Marley dejó preso a Marcos Di Palma

En su último programa de la semana, El muro infernal se reservó la presencia de Marcos Di Palma. El verborrágico excorredor y diputado de risa fácil y escaso filtro se enfrentó a Agustina Casanova, periodista que integra el staff de Telefe Noticias .

Entre los desafíos habituales hubo algunas sorpresas como una improvisada coreo de reggaeton que protagonizaron Marley, la periodista y otra de las participantes con mucho ritmo y destreza. También una improvisada competencia propuesta por el youtuber Kevsho, entre Marcos y el conductor, utilizando unos extraños kartings con tecnología hoverboard. No es necesario aclarar que mientras el excorredor dominó en segundos el extraño aparato, Marley se llevó puesto todo lo que encontró a su paso.

Sin embargo, Marcos tenía una factura para cobrarle al conductor, y apenas este comenzó a enumerar los ciclos que compartieron, Di Palma contrarrestó: "No me olvido de cuando me dejaste en cana en Panamá". El episodio fue en 2004. Por entonces Marley conducía el programa Odisea. en busca del escarabajo perdido . Una suerte de reality donde cuatro famosos viajaban a Panamá y compartían desafíos e infidencias. Junto al piloto estaban Luciana Salazar, Karina Jelinek y José María Listorti. Durante la grabación no pasó nada, pero sí al momento de que el deportista ingresara al aeropuerto de Tocumen.

Más de quince años después, Marley contó lo sucedido: "Yo no te dejé en cana, vamos a aclararlo. Estábamos grabando y nos llaman diciendo: 'Está Marcos Di Palma preso. Había hecho un chiste, la azafata le había preguntado qué tenía en el bolso y él contestó: 'Traigo una bomba' ". Es importante aclarar que la situación sucedió a menos de tres años del atentado a las Torres Gemelas.

Entre risas, la anécdota la continuó el damnificado: "Tenía un equipo de música, que encima estaba al descubierto. Además me habían preguntado varias veces, y medio que le contesté mal y aparecieron veinte milicos y me metieron en cana".

Marley despejó toda duda de cómo habían actuado él y la producción, e incluso reveló una infidencia sobre la mamá de Di Palma: "Llamamos a su madre para decirle lo que había pasado. Le contamos el problema y nos contestó: 'Qué se joda por b.".

La historia terminó de manera inesperada: "Me metieron tras las rejas. En el 2000 había muerto mi viejo, pero yo dije 'en Panamá no van a estar ni enterados', así que le dije al capitán que estaba ahí, 'dejame hablar con mi mamá, que mi papá murió la semana pasada. Y zafé. Como le dí lástima me sacó de la celda, me llevó a dormir a un hotel y me dio para hablar con mi vieja".

Actualmente Marcos Di Palma se desempeña como diputado provincial , con mandato efectivo hasta 2021.