Martín Baclini se refirió al video de una mujer destrozando un auto que se viralizó en las últimas horas

El video de una mujer que, en pleno ataque de celos, chocó en reiteradas ocasiones el auto de su pareja, en Rosario, se convirtió en uno de los más comentados en las últimas horas. Lo que no se sabía es que la víctima de este ataque no es otro que el hermano de Martín Baclini, conocido mediáticamente por ser el novio de Cinthia Fernández y participar junto a ella del "Súper Bailando".

El empresario rosarino estuvo de visita en Los ángeles de la mañana y, por supuesto, el tema del violento episodio se volvió ineludible. "Mi hermano, Maximiliano, está desde la primaria con su mujer. Siempre tuvieron una relación hermosa. El tiene 39 años. A Romina la amo como una hermana. Tienen tres criaturas. Estamos todos muy mal", contó Baclini.

"Me enteré lo que había pasado por Andrea (Taboada). En mi familia no me querían decir", apuntó. Y agregó que sabe lo que salió en los medios y que aún no habló con su hermano. "Romina vio el auto estacionado en un bar. Después, vio a Maximiliano con otra mujer, y por eso se lo destrozó", indicó.

Al salir del estudio, consultado por un cronista de Involucrados, Baclini contó: "El video me dejó helado. No puedo decir nada que no sea lindo de Romina. Yo tenía ocho años cuando ella entró a mi familia. Pero no se mucho más de como fueron los hechos".

El episodio habría ocurrido hace unos días en Jujuy, entre Alvear y Santiago, en Rosario, y hasta el momento no hay una denuncia policial. Sin embargo, sí trascendió un video grabado por una testigo que muestra el auto destrozado y la grúa llevándoselo.

"No me imagino a Cinthia rompiéndome el auto. Tenemos una relación muy sana", apuntó sobre la posibilidad de que su novia actúe con él de la misma manera que su cuñada con su hermano.