ShowMatch 2019: Cinthia Fernández acusó Luciana Salazar de "bebotear" a su novio

Este jueves, Cinthia Fernández volvió a la pista como parte del grupo de famosos que se incorporaron al " Súper Bailando " en esta ronda de cumbia. En esta oportunidad, su partenaire es nada menos que su novio, el empresario rosarino Martín Baclini, que se mostró muy suelto y contento frente a las cámaras.

Marcelo Tinelli quiso saber, entonces, si es cierto que el empresario tuvo romances con muchas famosas. "Tuve la suerte de conocer gente muy linda. Las conocí y nada más; conozco a Mariana Antoniale, a Laurita Fernández, a Barbie Vélez... Luciana Salazar es muy amiga. La conozco cien por ciento", reconoció Baclini.

"A mí no me gusta esa relación, pero no por él. A esas chicas solo las conociste, ¿no? Porque si tuviste algo y las estás nombrando serías poco caballero... ", expresó Fernández, notablemente fastidiada. Pampita, entonces, reveló que el empresario y Luli se envían selfies. Flor Peña, a su vez, le pidió a Cinthia que revele quiénes son sus amigos, para compensar.

"Me encantaría decirle a Luciana en la cara lo que me molesta para que lo deje de hacer. Tiene que cambiar su actitud. No me gusta la manera que se maneja con mi novio. No te gustaría que un amigo de tu esposa le dijera "Hola, Guilluuuuuu" (con voz seductora)", le explicó la bailarina a Tinelli.

"Entiendo que exista la amistad entre el hombre y la mujer, pero no me gusta que la 'bebotee'. Él entra a la casa, tiene un equipo de música grande en el living y una extensión en el baño. Escucho un mensaje de audio de ella diciendo: "Hola, Martuuu. Yo también te quiero mucho. ¿Vamos a comer el viernes así nos ponemos al día", reveló ella, imitando la voz de Salazar.

Luego, bailaron al ritmo de "Una cerveza", de Ráfaga. El primero en brindar su devolución fue Ángel de Brito (8) que, hasta el momento, se había mantenido callado. "¿Qué sentís, Cinthia, que lo bebotea a él o te provoca a vos?

"A mi todo el mundo me dice que ella se maneja así. Yo no quiero que lo haga con mi novio. Le pone me gusta a sus fotos en cuero y no a las que está conmigo. Últimamente, creo que es una provocación para conmigo", respondió Cinthia.

"Estuvo bien elegido el tema. El se movió mucho, tuvo alegría. Lo que más me gustó es que tenía tensión. Les doy la bienvenida", expresó entonces el chimentero.

"Los dos se lucieron. Martín fue un gran descubrimiento. Mueve muy bien la cadera. Son un fuego juntos. Lo mejor que vi hasta ahora", agregó Pampita (10). Flor Peña, dueña del voto secreto agregó: "Cinthia es una grosa. Me dio ternura verlos bailar. No esperábamos nada de Martín. Son muy lindos juntos".

Marcelo Polino pidió la participación del BAR y quiso defender a su amiga, Salazar, y lo hizo de manera agresiva: "Trabajás de mujer empoderada y te la agarrás con la otra mujer. A todos nos deja esos mensajes con voz seductora. Luciana a tu novio no lo toca ni con una percha". A la hora de calificarlos, decidió puntuarlos con un 7.

Finalmente, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano decidieron subirles un punto cada uno. Por eso, terminaron con 28 puntos, una de las calificaciones más altas de la ronda.