El osado vestido con transparencias de Brenda Asnicar en Podemos Hablar dividió a los fans

Pasó del éxito arrollador al perfil bajo, y de ahí a un devenir profesional maduro y promisorio. Pero siempre con una imagen potente y, a veces polémica. Brenda Asnicar llegó a P.H (Podemos Hablar) con un vestido negro de transparencias que entusiasmó a sus compañeros de programa, pero dividió a los fans en redes sociales.

🗣 Arrancó #PodemosHablar con @andykusnetzoff - Seguí las confesiones más picantes de los famosos EN VIVO por 📲 https://t.co/0QSPu7q9zV 🎬 pic.twitter.com/pXip0SmuH4 — telefe (@telefe) October 3, 2021

“Está muy Jessica Rabbit”, alcanzó a decir Andy Kusnetzoff mientras ella se tocaba el pelo seduciendo en cada frase. Divertida con la ocurrencia, Brenda siguió adelante hablando de sus parejas: “Todos los hombres con los que estuve son increíbles. No me importa que sea lindo, pero si tiene talento me enamoro. No me importa la edad, pero menores que yo ya no”, explicó en relación a su actual Adam Justin, su novio norteamericano desde hace tres meses. “Pensé que nunca me iba a enamorar, pero lo conocí y me enamoré”, resumió la estrella.

Brenda asnicar está en modo tía borracha que no supera la adolescencia — yo (@_arrobano) October 3, 2021

Provocadora, sin vueltas, Asnicar también remarcó su manera de componer las canciones que forman parte de su nuevo disco, “Bandida”, que acaba de lanzar: “Nunca puedo hacer las canciones en un estudio porque tiene mucha frialdad. Las canciones las hago en mi casa, en pijamas o en bolas, en la computadora”.

QUE MUJER BRENDA ASNICAR POR DIOSSSS — Luce (@Luuuucero_) October 3, 2021

Sin embargo, mientras la exPatito Feo se mostraba sin maquillaje, completamente al natural, desde las redes apuntaron contra el jugado modelo que eligió para ir al programa de Telefe. “Me parece un montón, pero un montón, el look de Brenda Asnicar”, “Que le pasa a Brenda Asnicar?? Cada vez q aparece en tv es un personaje nuevo!. Nunca puedo descifrar quien es realmente #PodemosHablar”, “Quien la asesora en su vestuario a Brenda Asnicar?”, fueron los comentarios más livianos que se dispararon desde que apareció la estrella. Minuto a minuto, el nivel de virulencia comenzó a ir en aumento, sin sentido pero también sin interrupción, como suele suceder en el universo Twitter: “Brenda Asnicar está en modo tía borracha que no supera la adolescencia”, “Qué horror, Infumable encima la pibita esta”. También hubo quien conectó la imagen con la personalidad del personaje de Patito Feo que la hizo famosa: “No puedo no verla como Antonella de Patito Feo a Brenda Asnicar. Jajajsjsjsjs, ponete a bailar tango llorón hermana, plis”.

Que le pasa a Brenda Asnicar?? Cada vez q aparece en tv es un personaje nuevo!. Nunca puedo descifrar quien es realmente #PodemosHablar — Cαrч Lєdєsmα 🌸 (@carymillo4) October 3, 2021

El atuendo tuvo sus detractores, pero también sus defensores. “QUE MUJER BRENDA ASNICAR POR DIOSSSS”, “Brenda Asnicar es todo lo que yo quiero ser”, “Na na na Brenda Asnicar siempre diosa #PodemosHablar”, fueron algunos de los mensajes que defendieron la elección de vestuario, que buscaron también reafirmar la necesidad de que cada uno se pueda vestir de la forma que quiera.

Quien la asesora en su vestuario a Brenda Asnicar?

Q horror

Infumable encima la pibita esta@andykusnetzoff @telefe @PodemosHablar_ — 〽️arcos ⭕smar 🇦🇷 (@marcos1974ar) October 3, 2021

En el habitual clima distendido e íntimo que propone el programa, Brenda también se refirió a uno de los momentos más duros de su vida, cuando todo era descontrol: “A veces el descontrol viene de un costado inconsciente. Me he sentido descontrolada en un montón de aspectos, no solamente con el alcohol o con otro tipo de excesos. La presión, la paranoia. Empecé a trabajar desde muy joven y necesité descansar de eso. Además a veces uno también tiene ganas de evadir, de irse, de no estar presente en la realidad, en lo que nos sucede. Es muy importante el amor y la gente que uno tiene alrededor, porque son las personas que te pueden hundir o las personas que te pueden levantar. Me llegué a replantear para que estoy en este mundo, desde un punto de vista existencial: ‘Hiciste un montón de cosas, vas a cumplir 30 años, ¿sos feliz? Podés estar rodeada de gente pero estar sola. Cuando me fui a otro país conocí a un montón de gente increíble pero me faltaba un abrazo. El amor te salva”.