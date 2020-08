El palito del Pollo Álvarez a Nicole Neumann: "Cuando no venís es cuando más pendiente tenés que estar"

7 de agosto de 2020 • 20:30

Este 7 de agosto, Joaquín "El Pollo" Álvarez y su mujer Tefi Russo cumplen su primer año de casados. Si bien pensaban festejar este primer aniversario con una fiesta, la pandemia y la cuarentena obligatoria cambió sus planes. Sin embargo, y en el contexto de esta nueva normalidad, el conductor de Nosotros a la mañana confirmó que habrá celebración igual y será por zoom.

Mientras bromeaba con todo su equipo sobre cómo será la fiesta virtual en la que habrá hasta show en vivo (Cae será el encargado de musicalizar el evento), El Pollo aprovechó para tirarle un "palito" al aire a su compañera Nicole Neumann, que desde hace dos semanas no está yendo al piso, en una primera instancia por el protocolo de rotación impuesto por la producción y luego, por dar Covid positivo.

"¿Hay alguno del equipo que no esté invitado?", pregunto con picardía Ariel Wolman. "Como no es un casamiento, hoy voy a empezar a mandar la invitación. Todavía no le avisé a casi nadie", respondió Álvarez. No contento con su respuesta, el periodista insistió: "Si alguien tiene Covid, ¿puede ir al zoom?" "Sí, porque es por zoom", lanzó el presentador, quien enseguida se percató de un detalle: "Ah, ¿pero Nicole respondió?". Mientras sus compañeros de panel decían que no, El Pollo agregó: "Ahhh, qué feo eso, eh. No, no voy a decir nada" mientras señalaba con el dedo mirando a cámara.

"Igual cuando no venís al programa, estar pendiente de las conversaciones del chat del grupo no da, le bajás unos cambios a la presencia", interrumpió Agustina Kämpfer defendiendo a su compañera. Sin embargo, esto despertó aún más la molestia del conductor: "Es al revés. Cuando no venís es cuando más pendiente tenés que estar, porque no tenés otra manera de conectarte", disparó.

"Es la idea" retrucó la panelista. Lejos de poner paños fríos y mientras se escuchaba de fondo un "no son vacaciones", Álvarez comentó: "No, no porque si esto no estuviera pasando, tendría que estar acá. Todos tendríamos que estar acá".

Sin embargo, el clima de tensión terminó cuando el conductor del ciclo de eltrece le dedicó unas románticas palabras a su mujer. "No me gusta hablar de mí, me siento incómodo. Pero quiero compartir que realmente amar 'garpa'. Estoy convencido de eso y antes no lo estaba. Era amante de la familia y sabía que el amor es importante pero no encontraba una persona, y cuando veía al resto de las parejas no entendía, hasta que me enamoré y lo entiendo", confesó mientras pasaban imágenes del casamiento.

Por último, y ante la mirada de sus compañeros, dio un consejo a toda su audiencia: "Si ves una oportunidad y creés que estés enamorado, tirate porque es por ahí, definitivamente es por ahí. Yo soy mucho mejor persona desde que estoy con mi mujer, estoy mucho mas complementado al lado de ella. Si estés pensando si sí o no, siempre el amor es sí, y si te equivocás mala suerte. Amar garpa siempre", concluyó mientras el panel aplaudía.