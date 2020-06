Crédito: Captura de pantalla

Es el último capocómico de la época de oro del espectáculo argentino, trabajó con los más grandes, hasta convertirse en un grande en sí mismo. Hoy Tristán tiene 83 años, y atraviesa el peor momento de su vida.

En el programa del martes, Confrontados se ocupó del presente del actor a través de las palabras de su hijo Federico Díaz Ocampo. Poco y nada se sabía de él desde que en diciembre último se fracturara la cadera, a raíz de una caída .

Desde ese momento comenzó una odisea para los cuatro hijos del comediante, entre disputas con la obra social y la salud de su papá: " Mi papá está en un centro de rehabilitación desde febrero -le explicó Federico a Marina Calabró-, que fue cuando lo decidimos llevar con mi hermana. Él se quiebra el 12 de diciembre, y las obra social le dio un neurólogo recién para el 2 de febrero".

Las demoras en los trámites llevaron a los hermanos a buscar una alternativa en pos de acelerar el tratamiento y la recuperación: "Mi hermana es jefa de un hospital en la parte administrativa, por eso tomamos la decisión de hacer las cosas más rápido y llevarlo a Córdoba. Los tiempos de la obra social no era los que necesitaba una persona de 83 años".

Experto en todo lo relacionado a la comedia física, asimilar a Tristán en esta situación es muy difícil para sus hijos. "A mí me hace muy mal porque siempre estuvo entero, fuerte, verlo en una silla de ruedas, que no haya vuelto a caminar, es muy difícil ", explicó Federico, y también aprovechó para desmentir los rumores que hablaban de que padecía Alzheimer: " En 2011 le detectan una pequeña demencia senil, que obviamente se fue agravando hasta la fecha . Pero él nos reconoce, tanto a mí como a mis hermanos. De hecho el otro día hablé con él. Esa demencia senil no le impidió trabajar, no era tan grave, no se olvidaba tanto de las cosas. Eran pequeños detalles".

Con lágrimas en los ojos, Federico sueña con una recuperación de su padre, que lo devuelva a su lugar más rutilante: "No lo quiero soltar. Siempre lo hablo con mi hermana: 'aunque papá siga en silla de ruedas yo quiero que vuelva a subirse a un escenario, porque es lo que a un actor le llena el alma. Lo que los hijos siempre queremos es que ellos hagan una obra más, no queremos que se vayan de gira ".

Y también tuvo unas palabras para las autoridades de Pergamino, ciudad en la que nació el capocómico: "Es su ciudad natal, la que siempre recordó y nombró. Lo único que le pido al intendente es que le hagan una estatua, una plaqueta, algo. Porque creo que se lo merece . Después nosotros, con mis hermanos, seguimos peleando. No salimos a dar pena, solamente queremos que el viejo siga estando fuerte".