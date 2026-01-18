Tiene 21 años, se recibió hace solo un mes y vistió a Juana Viale para su almuerzo desde Mar del Plata: “El cielo y el mar”

Juana Viale abrió la segunda emisión de su programa desde Mar del Plata con un look único y original de la diseñadora Ariana Stoll, una de las ganadoras del concurso para vestir a la conductora a lo largo de las cuatro emisiones pactadas del ciclo en “La Feliz”. Fiel a la rutina, desfiló por el estudio y de fondo dejó entrever la playa frente al Hotel Costa Gala, tradicional lugar donde también se transmite La Noche de Mirtha (eltrece).

Al inicio, Viale saludó al equipo y a los espectadores y de inmediato le dio la bienvenida a Stoll. Según explicó como introducción, la joven tiene 21 años y es de Nogoyá, Entre Ríos. Hace un mes se recibió y fue una de las que deslumbró a la conductora del Almorzando con Juana Viale (eltrece) para reemplazar a Gino Bogani durante la temporada de verano.

Ariana Stoll tiene 21 años, se recibió hace un mes y fue elegida por Juana Viale para vestirla en uno de sus programas (Fuente: Instagram/@aristoll._ok)

“Estoy muy orgullosa y feliz, te agradezco”, soltó la diseñadora y explicó a qué se debió su inspiración: “Pensé en vos, en tu estilo, tu estética, donde combiné también mi estilo como diseñadora. Y obviamente que está pensado para lucirlo en Mar del Plata”. “Los colores del cielo y el mar”, destacó Viale.

“Tengo un mono de crepe verde turquesa, bordado con tules y pedrería en un tono más oscuro”, detalló la conductora, a la vez que mostró las extensiones que seleccionó para esta ocasión y el make up que hizo composé con el color del atuendo.

Juana Viale luce el diseño de Ariana Stoll

Cabe remarcar que días antes de presentarse en el Almorzando, Stoll ofreció una entrevista a Elonce, de Entre Ríos. Allí profundizó en su trabajo y señaló: “La verdad que es una alegría enorme porque es mi primer cliente. Me inspiré mucho en ella, en los trajes que venía usando en todas las mesazas y en su búsqueda por los vanguardistas”.

De esta manera, Juana Viale lució el segundo outfit diseñado por una modista de alta costura en el marco del concurso que lanzó la producción del ciclo meses atrás, con la intención de dar a conocer a los futuros emprendedores de moda de la Argentina. Para el primer programa usó un vestido de Florencia Ullón, oriunda de Posadas, Misiones, que escogió los colores en la gama del azul del mar y la tierra colorada para vestir a la conductora.

En cuanto a la mesaza de este domingo 18 de enero, estuvo compuesta por: Diego Ramos, El Polaco, Vaina Escudero, Alacrán y Bernardita Siutti (Mami Albañil).