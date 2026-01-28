Rústica y moderna: así es la impactante cocina de Juana Viale que enamora a sus seguidores

Juana Viale suele marcar tendencia en distintos aspectos de su vida pública, tanto por los proyectos laborales que emprende como por sus elecciones estéticas. Esta vez volvió a captar la atención al dejar ver uno de los espacios más especiales de su casa: su cocina. El ambiente tiene una fuerte personalidad donde conviven lo rústico y lo moderno, por lo que, rápidamente, despertó comentarios entre quienes la siguen en redes sociales.

La cocina de Juana Viale que marca tendencia: rústica, moderna y llena de personalidad (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Con más de un millón de seguidores, la conductora mantiene un vínculo cercano con su comunidad y suele compartir distintos momentos de su día a día. Sin embargo, lo que más despierta curiosidad es cuando muestra sus recetas caseras desde la cocina de su hogar, un espacio que con el tiempo ganó cada vez más interés y protagonismo entre su público.

Estilo rústico y minimalista: así es la cocina soñada de Juana Viaje

Por lo que se aprecia en las imágenes que comparte a diario, la cocina tiene una estética rústica muy marcada, en la que predominan materiales como la madera en muebles, estantes y detalles decorativos. El piso, de estilo antiguo con baldosas geométricas, aporta un aire cálido y vintage que refuerza esa identidad.

A la vez, se destacan los estantes abiertos repletos de frascos de vidrio con especias y alimentos, además de una variada colección de vajilla, platos coloridos, jarrones y objetos decorativos —como piezas antiguas y detalles artesanales— que dejan en evidencia un gusto personal muy definido y una clara fascinación por lo auténtico.

El espacio donde la conductora graba sus recetas más comentadas (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

Las preparaciones suelen tomar protagonismo en una amplia isla central de mármol ubicada en el corazón de la cocina, un espacio que se volvió protagonista en muchos de los contenidos que comparte a diario. Allí se la suele ver cocinar, probar recetas y mostrar el paso a paso de sus platos, que con frecuencia se viralizan y generan una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Detalles en madera y objetos vintage que definen el estilo (Foto: Instagram @juanavialeoficial)

En definitiva, ese rincón terminó por consolidarse como el alma de la casa: una cocina funcional, cálida y con identidad propia, donde cada detalle —desde la vajilla elegida hasta la disposición de los utensilios— acompaña el proceso creativo. Sin dudas, se trata de un ambiente que refleja el estilo personal de la actriz.