Rústica y moderna: así es la impactante cocina de Juana Viale que enamora a sus seguidores
La actriz y conductora suele mostrar este espacio de su propiedad con sus seguidores a la hora de preparar sus recetas
- 2 minutos de lectura'
Juana Viale suele marcar tendencia en distintos aspectos de su vida pública, tanto por los proyectos laborales que emprende como por sus elecciones estéticas. Esta vez volvió a captar la atención al dejar ver uno de los espacios más especiales de su casa: su cocina. El ambiente tiene una fuerte personalidad donde conviven lo rústico y lo moderno, por lo que, rápidamente, despertó comentarios entre quienes la siguen en redes sociales.
Con más de un millón de seguidores, la conductora mantiene un vínculo cercano con su comunidad y suele compartir distintos momentos de su día a día. Sin embargo, lo que más despierta curiosidad es cuando muestra sus recetas caseras desde la cocina de su hogar, un espacio que con el tiempo ganó cada vez más interés y protagonismo entre su público.
Por lo que se aprecia en las imágenes que comparte a diario, la cocina tiene una estética rústica muy marcada, en la que predominan materiales como la madera en muebles, estantes y detalles decorativos. El piso, de estilo antiguo con baldosas geométricas, aporta un aire cálido y vintage que refuerza esa identidad.
A la vez, se destacan los estantes abiertos repletos de frascos de vidrio con especias y alimentos, además de una variada colección de vajilla, platos coloridos, jarrones y objetos decorativos —como piezas antiguas y detalles artesanales— que dejan en evidencia un gusto personal muy definido y una clara fascinación por lo auténtico.
Las preparaciones suelen tomar protagonismo en una amplia isla central de mármol ubicada en el corazón de la cocina, un espacio que se volvió protagonista en muchos de los contenidos que comparte a diario. Allí se la suele ver cocinar, probar recetas y mostrar el paso a paso de sus platos, que con frecuencia se viralizan y generan una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.
En definitiva, ese rincón terminó por consolidarse como el alma de la casa: una cocina funcional, cálida y con identidad propia, donde cada detalle —desde la vajilla elegida hasta la disposición de los utensilios— acompaña el proceso creativo. Sin dudas, se trata de un ambiente que refleja el estilo personal de la actriz.
Otras noticias de Juana Viale
"Cielo y mar". Tiene 21 años, se recibió el mes pasado y se encargó de vestir a Juana Viale para su almuerzo en Mar del Plata
"No son mujeres difíciles". La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, por dentro: curiosidades, perlitas y lo que no se vio del reestreno de ambos programas
"Absurdo y dañino". Marcela Tinayre defendió a Juana Viale luego del supuesto romance de su hija con Mauricio Macri
- 1
¿Otra vez enamorada?: Dakota Johnson se mostró de la mano con un músico en Los Ángeles
- 2
Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después
- 3
La sobrina de Leonardo Favio criticó a Milei en el Cosquín, la abuchearon y le negaron “una chacarera más”
- 4
Qué pasó con el Chaqueño Palavecino y la Asociación Federal de Raíces Criollas