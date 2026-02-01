Juana Viale lució un vestido de seda para su último almuerzo desde Mar del Plata y generó polémica con el color: ¿celeste o gris?

Este domingo, Juana Viale abrió su último programa desde Mar del Plata con un vestido único y sensual que fue hecho por la diseñadora emergente Leticia Jardel, que participó en el concurso de modistas que organizó la producción del Almorzando con Juana Viale (eltrece) antes de finalizar el 2025.

El vestido que lució Viale causó polémica entre el público presente en el estudio y hasta generó un debate por el color de la tela que Jardel seleccionó. Para muchos se trató de celeste verdoso y para unos reflejó el celeste grisáceo.

El vestido de diseñadora platense que escogió Juana Viale para su último domingo en Mar del Plata

“Hola, les quiero contar que todo concluye al fin. Este es nuestro último programa, sí. Acá en Mar del Plata y acá en el Hotel Costa Galana… Así que tristeza, pero bueno, es parte de esto”, dijo Viale al inicio y de inmediato pasó a describir el atuendo: “Lo elegí para mi último programa. Es un vestido asedado teñido a mano en tono… ¿Qué tono?”, preguntó en el estudio y contestó: “Celeste verdoso. ¿Ante los ojos del público de qué color?”.

“Además, tiene breteles bordados con detalles plateados con mallas de hilos metálicos en los escotes. Me encanta que la espalda esté suelta, es como soy yo”, añadió. Luego le dio la bienvenida a Leticia Jardel, oriunda de La Plata, quien lo primero que dijo al ingresar a escena fue: “Hermoso, te previsualicé tanto que me encanta y la tela acompaña como sos vos”.

“Usé una seda con mucha caída. Bien espontánea, como vos. Es suelto y sensual a la vez. Escogí varios recursos porque me gusta mucho esa mezcla que tenés de estilos. Los fusioné en esta pieza que te queda hermosa”, agregó la diseñadora y sentenció: “Sobre el color, vamos a decir que es un celeste grisáceo”. “Cada uno con su paleta de colores”, soltó Juana Viale entre risas.

Para el último domingo de este ciclo en La Feliz, Viale recibió en la mesaza a Nito Artaza, Matías Alé, Lourdes Fernández, Florencia Torrente y Guillermo Arengo.

Todos los vestidos que lució Juana Viale en la temporada de verano 2026

Antes de finalizar con la emisión del Almorzando desde Buenos Aires, la conductora informó sobre un concurso en el que invitó a diseñadores emergentes de todo el país a participar con el boceto de un vestido que más tarde sería seleccionado por ella para uno de sus programas de Mar del Plata.

Ante la ausencia temporaria de Gino Bogani, se llevó a cabo esta competencia que dio como ganadoras a cuatro modistas de diferentes partes de la Argentina, lo que se convirtió en un concurso federal. Cada una de ellas envió el vestido y viajó a La Feliz para presentarlo junto a Viale.

Juanita Viale con Florencia Ullon, disenadora de su vestido

En el primer programa, la nieta de Mirtha Legrand usó un atuendo que confeccionó Florencia Ullón, de Posadas. El estilo jugó con los colores marinos de “La Feliz” y de la tierra colorada de Misiones, sitio de origen de la modista. “Es un vestido de satén, con degradé con naranja, terracota y celeste, con un corset estructurado y una falda de caída fluida que marca la silueta. Es muy elegante”, describió Viale.

Luego de presentarlo, dio paso a Ullón, quien viajó desde la provincia misionera para participar del primer programa: “Estoy muy emocionada, se me notan las lágrimas. Me inspiré en una historia que sea tanto mía como tuya. Y como ibas a grabar en Mar del Plata, combiné los colores y los matices de la tierra colorada, que va desde el degradé naranja y que se une con la esencia de Mar del Plata. Ahí es donde aparecen los celestes. Transmití eso para que hoy te acompañen”.

Juana Viale luce el diseño de Ariana Stoll

El segundo domingo la conductora portó un diseño de Ariana Stoll, de Nogoyá, Entre Ríos. “Pensé en vos, en tu estilo, tu estética, donde combiné también mi estilo como diseñadora. Y obviamente que está pensado para lucirlo en Mar del Plata”, dijo la joven de 21 años. El mismo consistió de un mono de crepé verde turquesa, bordado con tules y pedrería en un tono más oscuro.

El tercer diseño que escogió Juana Viale para su programa el domingo 25/01

En cuanto al tercer domingo, Viale optó por la pieza confeccionada por Cintia Durán, de Colonia Caroya, Córdoba. El diseño consiste en un vestido de “seda natural en un vibrante tono celeste cielo, con un escote en V profundo y breteles finos que aportan una elegancia despojada y moderna”. “Me inspiré en la unión del cielo eterno y el mar azul de Mar del Plata. Se llama Jardín del Edén y tiene flores porque a vos te apasionan. Tiene 300 pétalos bordados a mano”, describió la modista.